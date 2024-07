Details Dienstag, 02. Juli 2024 16:36

Die Aufsteiger aus Niederösterreich erwartet vor dem Saisonstart eine Herkulesaufgabe im ÖFB-Cup! Der zukünftige Regionalligist trifft auf Bundesligisten SK Austria Klagenfurt! Die Mannschaft vom SV Gloggnitz freut sich auf diese Partie und hofft auf ein kleines Wunder, um eine Runde weiter zu kommen. Obmann Martin Eckbauer ist trotz dieser schwierigen Aufgabe zuversichtlich und glaubt an seine Mannschaft:

LIGAPORTAL: "Wie bereitet man sich am besten auf so ein Spitzenspiel vor?"

Martin Eckbauer: "Ja, diese Frage ist definitv nicht leicht zu beantworten! Wir sind mitten in der Vorbereitung und für die Bundesligisten geht die Vorbereitung bald zu Ende! Wir werden uns natürlich den Gegner genau anschauen und werden als Mannschaft agieren. Das wollen wir auch in der Regionalliga fortsetzen!"

LIGAPORTAL: "Wie wird man das ganze mannschaftstechnisch angehen?"

Martin Eckbauer: "Wir werden dieses Spiel genauso ernst nehmen wie jedes andere Spiel und deswegen werden auch die Spieler die sich schon besser kennen, als Mannschaft agieren! Trotzdem wollen wir auch unsere Neuzugänge in die Partie einbringen und vor allem Spieler mit viel Erfahrung ins Spiel einbinden!"

LIGAPORTAL: "Was sind Ihre Erwartungen?"

Martin Eckbauer: "Das kann man natürlich sehr schwer sagen! Wir wissen wer der Favorit in der Partie ist, dennoch sollte uns niemand abschreiben. Wie wir in den letzten Jahren u.a. auch gegen St.Pölten bewiesen haben und gut in dieser Partie mitgespielt haben, ist im Cup alles möglich! Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung daheim bei uns!"

Es bleibt abzuwarten, ob der Favorit aus Klagenfurt in Gloggnitz die Ruhe bewahren kann oder ob es das erste Wunder bereits in Runde eins gibt!

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL