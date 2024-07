Mauer-Meistertrainer Knirsch nach überraschendem Wechsel zu Marchfeld Donauauen: "Fußball ist Jetztsport!"

Details Dienstag, 02. Juli 2024 19:00

Wer hätte sich das gedacht? Christoph Knirsch wurde mit Union Mauer Meister in der Wiener Stadtliga. Wenige Tage später wurde bekannt, dass der Meistertrainer den Verein verlässt und bei Ligakonkurrent Marchfeld Donauauen anheuert. LIGAPORTAL hat ihn an dieser Stelle zum Interview gebeten und nach den Beweggründen gefragt.

LIGAPORTAL: Du bist mit Mauer Meister geworden - hast dem Klub aber plötzlich den Rücken gekehrt - wie kam es dazu?

Christoph Knirsch: "Rücken gekehrt klingt viel zu übertrieben aus meiner Sicht. Ich hatte sportlich eine super Zeit in Mauer. Wir hatten ein gemeinsames Projekt, waren gemeinsam sportlich sehr erfolgreich, und haben das Projekt gemeinsam verwirklichen können. Der Meistertitel wird uns für immer verbinden! Für mich war die Zeit sehr schön. Dennoch ist Fußball ein Jetztsport. In vielen Punkten war man sich einig. In manchen, mir aber sehr wichtigen Punkten, eben nicht. Das kommt vor und dann ist es vollkommen legitim, dass man auch mal aus Trainerperspektive in einem weiteren Schritt den Vertrag nicht verlängert. Ich schätze alle Verantwortlichen nachwievor im Verein. Hatte und habe zudem einen extrem emotionalen Draht zur Mannschaft! Dennoch ist es vollkommen normal im Fußball, dass ein Trainer kommt und ein Trainer geht - genauso wie Spieler kommen und Spieler gehen! Ist einfach part of the game beziehungsweise Teil des Businesses wenn man so will!"

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?

Christoph Knirsch: "Sportlich mit dem Punkterekord haben wir eine überragende Saison gespielt. Besser ist kaum möglich. Wir haben Vereinsgeschichte geschrieben und haben den Punkterekord in der Stadtliga gebrochen. Zudem haben wir weitere einmalige Rekorde aufgestellt: Die wenigsten Gegentore in einer gesamten Saison erhalten!"

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Christoph Knirsch: "Höhepunkte gab es viele: Helfort auswärts, Stadlau auswärts, 1980 auswärts und natürlich alle unsere Heimspiele, die wir alle mit vielen Toren und kaum erhaltenen Gegentoren gewinnen konnten."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung mit Marchfeld für die neue Saison ausschauen?

Christoph Knirsch: "Wir sind mitten im Kennenlernprozess. Wir arbeiten an allen Spielphasen und wollen einen intensiven, attraktiven und ergebnisorientierten Fußball spielen"

LIGAPORTAL: Wird es Transfers geben?

Christoph Knirsch: "Ja, wir suchen noch einen Mittelstürmer und einen weiteren Offensivspieler."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Christoph Knirsch: "Wir wollen das Maximum erreichen. Und arbeiten sehr hart daran, dies zu erreichen!"

Foto: Daniel Mikkelsen