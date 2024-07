Mit Herz und Kampfgeist in die Regionalliga-Ost: ASV Siegendorf bereit für neue Herausforderungen

Details Mittwoch, 03. Juli 2024 16:43

Der ASV Siegendorf hat eine ereignisreiche Zeit hinter sich: Nach einer starken Saison gelang der erneute Aufstieg in die Regionalliga-Ost. Die Mannschaft befindet sich derzeit mitten in der Vorbereitung und arbeitet hart daran, sich bestmöglich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten. Wir hatten die Gelegenheit, mit dem Obmann des Vereins, Stefan Strommer, zu sprechen. Im Interview erzählt er uns über die aktuelle Stimmung im Team, die geplanten Ziele und die bevorstehenden Herausforderungen. Eine interessante Partie wird es am 27. Juli, wenn der ASV Siegendorf im ÖFB-Cup auf den FAC trifft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Mannschaft präsentieren wird.

Die Mannschaftsfeier nach dem Double-Sieg gegen ASV Draßburg

Ligaportal: Herr Strommer, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Regionalliga! Wie ist die Stimmung im Team nach diesem Erfolg?

Obmann Strommer: Vielen Dank! Die Stimmung im Team ist natürlich hervorragend. Der Aufstieg war ein großer Erfolg für uns, und alle sind sehr motiviert, sich in der Regionalliga zu beweisen.

Ligaportal: Sie haben erwähnt, dass Sie sich mitten in der Vorbereitung befinden. Wie läuft diese bisher?

Stefan Strommer: Ja, wir sind mitten in der Vorbereitung und die läuft bisher sehr gut. Die Spieler sind engagiert und geben ihr Bestes, um sich für die neue Saison fit zu machen. Wir haben auch schon alle Transfers getätigt, sodass wir mit dem vollen Kader arbeiten können.

Ligaportal: Welche Neuzugänge kann man für die neue Saison erwarten?

Stefan Strommer: Wir haben einige vielversprechende Spieler verpflichtet, die uns weiterhelfen sollen. Es ist uns wichtig, eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten zu haben. Die Neuzugänge haben sich schon gut ins Team integriert.

Ligaportal: Am 27. Juli steht ein wichtiger Termin an. Was erwarten Sie von dem Spiel gegen den FAC im Cup?

Stefan Strommer: Das Spiel gegen den FAC wird sicherlich eine schwierige Partie. Der FAC ist ein starkes Team und wir müssen von Anfang an konzentriert und kämpferisch auftreten. Dieses Spiel wird uns auch eine erste Orientierung geben, wo wir ungefähr stehen.

Ligaportal: Was sind Ihre Ziele für die kommende Saison?

Stefan Strommer: Unser Hauptziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Wir wollen auf jeden Fall vermeiden, wie letztes Mal gleich wieder abzusteigen. Dafür müssen wir in jedem Spiel unser Bestes geben und kontinuierlich Punkte sammeln.

Ligaportal: Gibt es Pläne oder Strategien, die Sie anwenden, um dieses Ziel zu erreichen?

Stefan Strommer: Wir setzen auf eine intensive Vorbereitung und versuchen, die Mannschaft optimal auf jedes Spiel einzustellen. Zudem legen wir großen Wert auf Teamgeist und Zusammenhalt. Nur als Einheit können wir die Herausforderungen meistern, die vor uns liegen.

Der ASV Siegendorf blickt voller Zuversicht und Tatendrang in die Zukunft. Mit einer intensiven Vorbereitung, gezielten Transfers und einem starken Teamgeist will der Verein in der Regionalliga bestehen und den Klassenerhalt sichern. Die Herausforderungen sind groß, aber mit der Unterstützung der Fans und der harten Arbeit aller Beteiligten ist das Team bereit, sich den neuen Aufgaben zu stellen. Wir wünschen dem ASV Siegendorf viel Erfolg und freuen uns auf spannende Spiele!

Fotocredit: sebi08 - LIGAPORTAL