Trainertausch: Hannes Friesenbichler folgt bei Union Mauer auf seinen Nachfolger beim FC Marchfeld

Sportunion Mauer wurde letzte Saison Meister in der Wiener Stadtliga und durfte sich so über den Aufstieg in die Regionalliga Ost freuen. Meistertrainer Christoph Knirsch verabschiedete sich dennoch von Mauer und wechselte mit 01.07. zum FC Marchfeld Donauauen (siehe Mauer-Meistertrainer Knirsch nach überraschendem Wechsel zu Marchfeld Donauauen: "Fußball ist Jetztsport!"). Nun steht der Nachfolger beim Stadtliga-Meister fest und der ist eine durchaus interessante Personalie: Ex-Marchfeld-Coach Hannes Friesenbichler, der bis Ende Mai noch auf der Trainerbank der Niederösterreicher saß.

RLO-Erfahrung

Friesenbichler war mit Unterbrechung seit 2018 beim FC Marchfeld, beim SC Neusiedl/See und mit einem Kurz-Engagement beim SV Stripfing tätig. Der 46-Jährige frühere Abwehrspieler blickt als auf Erfahrung in Österreichs dritthöchster Liga zurück. Mit ihm wolle man bei Union Mauer ein Team formen, dass in der Aufstiegssaison mit der Konkurrenz mithalten kann.