Traiskirchen, FavAC und Krems am Transfermarkt aktiv

Die Transferzeit hatte in der Regionalliga Ost schon die ein oder andere Wechselüberraschung parat, nun folgte eine weitere, umso größere: Ex-Rapidler Philipp Schobesberger wechselt von Rot zu Blau, verlässt den SC Wiener Viktoria und schließt sich dem FCM Flyeralarm Traiskirchen an. Interessante Transfers hatten aber auch der FavAC und der Kremser SC zu berichten.

Enorme Qualität

Dass der ehemalige Rapidler und einfache ÖFB-Nationalspieler noch immer über viel Qualität verfügt, zeigte er letzte Saison bei der Mannschaft von Trainer Toni Polster. Der 30-jährige Stürmer traf elfmal. Die ersten Trainingseinheiten mit Neo-Coach Stefan Horniatschek machte Schobesberger bereits mit.

Krems mit vier Neuzugängen

Gleich vier neue Spieler präsentierte der Kremser SC. Tobias Messing (23) wechselt von den LASK Amateuren in die Wachau. Ihm gleichgetan haben das außerdem Marius Schmidt (18) und Jonas Maurer (19), die beide aus Horn kommen und Hakan Gökcek der der TWL Elektra den Rücken kehrte und sich der Mannschaft von Neo-Trainer Jochen Fallmann anschließt.

FavAC holt Stuttgart-Legionär

Internationales Flair bringt Rei Okada (22), der zum FavAC wechselt. Der japanische Rechtsverteidiger war zuletzt vereinslos, bis Ende letzten Jahres aber bei der Zweiermannschaft des VfB-Stuttgart tätig, die schlussendlich den Aufstieg in die 3. Liga schafften. Nach einer Verletzungspause möchte Okada nun wieder sportlich Fuß fassen.

Außerdem holt der Tabellendreizehnte der letzten Saison Manuel Botic von Ligakonkurrenten SV Leobendorf. Botic durchlief den Nachwuchs der Admira und war nach einem Engagement in Rumänien beim VfR Aalen in Deutschland aktiv. Seit Jänner 2023 lief der Mittelfeldmann für Leobendorf auf, kehrt nun zum FavAC zurück, für den er bereits in der Jugend kickte.