Wer wechselt wohin? RLO-Transfers im Überblick

Details Donnerstag, 04. Juli 2024 13:49

Das Transferfenster in der Regionalliga Ost ist bereits seit einigen Wochen offen, erste sehr interessante Verpflichtungen konnten bereits veröffentlicht werden. Die Vereine wollen, dass bei den ersten anstehenden Testspielen (siehe Testspiele der RLO-Clubs im Überblick) bereits so viele neue Spieler wie möglich dabei sind. Von kleinen oder mittelgroßen Veränderungen bishin zu richtigen Kaderumbrüchen ist in der Liga alles zu beobachten. Untenstehend findet ihr einen genauen Überblick über die bisher getätigten Transfers!

Donaufeld und Traiskirchen werden sich auch in der kommenden Saison spannende Duelle liefern - vorab gilt es aber die Kader entsprechend zu verstärken

SR Donaufeld

Zugänge: Masse Scherzadeh (SV Stripfing), Florian Gerstl (Wiener Sportclub), Mario Mandl (FAC Amateure), David Strmsek (SC Neusiedl/See 1919)

Abgänge: Manuel Holzmann (FC Admira), Felix Orgolitsch (SV Stripfing), Nick Giuliani, Kevin Sostarits (beide FCM Traiskirchen), Fatih Ekinci (SV Hollabrunn).

Trainer: Josef Michorl





SV Leobendorf

Zugänge: Benjamin Mustafic (FavAC), Bernhard Hahn (SV Horn), Philipp Klein (Mannersdorf), Jonathan Kellnreitner (AKA St. Pölten), Oliver Kruder (SC Zwettl)

Abgänge: Manuel Botic (FavAC), Maximilian Jaindl, Marco Miesenböck (beide FC Mistelbach), Jason Sprinzer (Sportunion Mauer), Daniel Fischer (SC Neusiedl/See 1919)

Trainer: Lukas Fürhauser





Kremser SC

Zugänge: Fabian Eggenfellner (SK Rapid II), Daniel Schütz, Thomas Alexiev (beide SKN St. Pölten), Hakan Gökcek (TWL Elektra), Marius Schmidt (AKA St. Pölten), Tobias Messing (LASK Amateure), Jonas Maurer (SV Horn)

Abgänge: Anton Pfaller, Jannick Schibany, Petar Melezovic (alle FC Rohrendorf), Felix Nachbagauer, Paul Karch Jr. (beide SV Horn), Damir Mehmedovic (SV Stripfing), Kurt Starkl (Wieselburg), Elias Felber (Traiskirchen), Alec Flögel, Armin Trkic, Michal Vrana (alle unbekannt)

Trainer: Jochen Fallmann (neu)





SC Wiener Viktoria

Zugänge: Clemens Seidl (Schrems)

Abgänge: Günther Arnberger (Schrick), Daniel Hölbling (Viktoria Berlin/GER), Philipp Schobesberger (FCM Traiskirchen)

Trainer: Toni Polster





FC Marchfeld

Zugänge: Stephan Auer (ASV Siegendorf), Amar Helic (FCM Traiskirchen)

Abgänge: Luka Duvnjak (Ausland), Corvin Aussenegg (ASV Siegendorf), Philip Kurz (Sportunion Mauer), Erik Kindl (unbekannt), Francis Bolland (Keiser University/USA), Daniel Markl (SC Neusiedl/See 1919)

Trainer: Christoph Knirsch (neu)





Wiener Sportclub

Zugänge: Nicholas Wunsch (First Vienna FC 1894), Leonardo Ivkic (SV Stripfing), Florian Steiger (Rapid Wien II)

Abgänge: Philipp Haas (unbekannt), David Rajkovic (unbekannt), Florian Gerstl (Donaufeld), Hannes Küng (Union Mauer), Berat Kocak (unbekannt), Jakub Krepelka (ASV Siegendorf)

Trainer: Jürgen Csandl





Young Violets Austria Wien

Zugänge: Thomas Salamon (SKN St. Pölten), Valentin Toifl (SC Ortmann), Daniel Emiohe (GAK II)

Abgänge: Nick Jurescha (Saalfelden)

Trainer: Maximilian Uhlig (neu)





FCM Traiskirchen

Zugänge: Philipp Schobesberger (SC Wiener Viktoria), Stephan Schimandl (ASV Draßburg), Elias Felber (Kremser SC), Nick Giuliani, Kevin Sostarits (beide Donaufeld), Aleksandar Mirkovic (FC Stadlau), Emre Yilmaz (TWL Elektra), Marcel Prosic (LASK U18), Luka Makrisevic (Austria U18)

Abgänge: Filip Dmitrovic (Oedt/OÖ), Marc Helleparth (Kapfenberg), Amar Helic (Marchfeld), Fatih Balli (Floridsdorfer AC), Michael Tercek, Niko Frasz (beide Siegendorf), Nicolas Zdichynec, Alexander Leidinger, Nadir Ajanovic, Niklas Schneider (alle Admira), Deniz Pehlivan (FavAC), Yannick Maierhofer (unbekannt), Patrick Mijatovic (unbekannt), Petar Mijatovic (unbekannt)

Trainer: Stefan Horniatschek (neu)





SV Oberwart

Zugänge: Christopher Stadler (ASV Draßburg), Sam Schutti (Hartberg II), Christoph Halper (DSV Leoben), Stefan Rakowitz (SV Stripfing)

Abgänge: Bernd Kager (Karriereende), Thomas Herrklotz (Bad Waltersdorf), Marko Dusak (Jennersdorf), Marton Horvath, Roland Mursits, Adam Horvath, Erik Burai (alle unbekannt), Kilian Koch (Rechnitz)

Trainer: Gernot Plassnegger





TWL Elektra

Zugänge: Antonio Paric (Vienna II), Filip Stojak (Horn II), Jonah Koch, Albin Deshinsku, Alexander Ziermann, Alexander Ecker, Damian Barisic, Gabriel Ceko (alle NWZ TWL Elektra U18)

Abgänge: Kristian Babic, Leo Maros, Dario Grgic (alle Ebreichsdorf), Matej Milicevic (Donau), Ertan Uzun (unbekannt), Hakan Gökcek (Kremser SC), Ali Alaca (unbekannt), Alexander Krammer (unbekannt), Emre Yilmaz (FCM Traiskirchen)

Trainer: Herbert Gager





SC Neusiedl/See

Zugänge: Abdelrahman Shousha (FavAC), Lukas Umprecht (Parndorf), Daniel Fischer (Leobendorf), Daniel Markl (FC Marchfeld)

Abgänge: Raul Bucur (Parndorf), Philipp Köhle (Clarke Pride/USA), Lukas Gatti (unbekannt), Marcel Toth (Karriereende), David Strmsek (Donaufeld)

Trainer: Stefan Rapp





Favoritner AC

Zugänge: Toprak Ilke Galitekin (Ardagger), Deniz Pehlivan (Traiskirchen), Brooklyn Prela (Rohrbach/Gölsen), Manuel Botic (SV Leobendorf), Rei Okada (vereinslos/VfB Stuttgart II/GER), Emre Avci (SV Donau)

Abgänge: Niklas Alozie (Vienna), Benjamin Mustafic (SV Leobendorf), Abdelrahman Shousha (SC Neusiedl/See 1919), Mirza Jatic (Fortuna Wr. Neustadt II), Allan Wan Kut Kai (unbekannt), Marc Ortner (SV Gloggnitz), Viktor Petrovic (Dinamo Helfort), Turan Aydin (Eichgraben)

Trainer: Kadir Dozhghar





FC Mauerwerk

Zugänge: bisher keine

Abgänge: Oktay Kazan (unbekannt), Zidan Koyun (Rohrbach/Gölsen), Zak Amantana (BW Linz II), Eren Keles (unbekannt)

Trainer: Ilco Naumoski





ASV Siegendorf

Zugänge: Fatih Balli (Floridsdorfer AC), Michael Tercek, Niko Frasz (beide FCM Traiskirchen), Armin Pester, Julian Poitner, Raphael Schuster (alle ASV Draßburg), Corvin Aussenegg (FC Marchfeld), Tim Wierner (Zemendorf-Stöttera-Pöttelsdorf), Lukas Lorinson (Vienna II), Jakub Krepelka (Wiener Sport-Club), Antonin Svoboda (Vyskov/CZE), Emirhan Yilmaz (NWZ TWL Elektra U18)

Abgänge: Stephan Auer (FC Marchfeld), Lukas Szabo (Parndorf), Lukas Secco (Mattersburg), Samuel Antalek (unbekannt), Aleksandar Dimic (Waidhofen/Thaya), Kimi Lokkevik (Lafnitz), Tarik Akbiyik (unbekannt), Maurice Gruber (Ebreichsdorf)

Trainer: Nikolaus Schilhan





Union Mauer

Zugänge: Jason Sprinzer (SV Leobendorf), Nico Vollhofer (SC Ortmann), Hannes Küng (Wiener Sport-Club), Philip Kurz (FC Marchfeld), Artem Gromov (vereinslos/AEK Larnaka/CYP)

Abgänge: Alexander Frank (Stockerau), Julian Opetnik (Red Star), Alexander Barnet (WAF Brigittenau)

Trainer: Hannes Friesenbichler (neu)





SV Gloggnitz

Zugänge: Daniel Rosenbichler (SKU Amstetten), Mathias Haller (USV Scheiblingkirchen-Warth), Dominik Sulzer (Admira), Marc Ortner (FavAC), Frederic Großmann (AKA Burgenland), Amin Mahmoudi (Fortuna Wr. Neustadt II)

Abgänge: Viktor Okolo (unbekannt), Alexander Höller, Jan Gruber (beide Hirschwang)

Trainerduo: Levent Sengül/Thomas Eckbauer

FOTO: Anja Haller / AH Sportfotos

MW