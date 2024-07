Nach Königstransfer zum Ligarivalen: Ein Blick auf die Zukunft des FCM Traiskirchen

Details Donnerstag, 04. Juli 2024 15:50

Im exklusiven Interview mit Ligaportal spricht Werner Trost, Obmann des FCM Traiskirchen, über den jüngsten Transfercoup mit Phillip Schobesberger, die laufende Vorbereitung und die Ziele für die kommende Saison. Der erfahrene Obmann Trost gibt Einblicke in die aktuellen Trainingsfortschritte und blickt optimistisch auf die bevorstehenden Herausforderungen.

Im Testspiel gegen den FAC letzten Winter waren die Traiskirchener erfolgreich

Ligaportal: Herr Trost, der FCM Traiskirchen hat mit Phillip Schobesberger einen sehr starken Transfer gemacht. Wie kam es zu diesem Wechsel?

Werner Trost: "Wir sind sehr froh, dass wir Phillip Schobesberger verpflichten konnten. Die Gespräche verliefen äußerst positiv, und wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung und Qualität eine große Bereicherung für unser Team sein wird. Er hat sich sofort gut eingefügt und zeigt bereits im Training, was er draufhat."

Ligaportal: Die Mannschaft befindet sich mitten in der Vorbereitung. Wie ist Ihr Eindruck bisher?

Werner Trost: "Die Mannschaft macht einen sehr guten Eindruck. Die Spieler sind motiviert und arbeiten hart. Es ist schön zu sehen, wie gut die Stimmung im Team ist und wie intensiv jeder Einzelne an sich arbeitet. Wir haben noch einige Testspiele vor uns, und ich bin gespannt, wie sich Phillip Schobesberger in die Mannschaft einbringt."

Ligaportal: Welche Erwartungen haben Sie an die Testspiele?

Werner Trost: "Die Testspiele sind für uns sehr wichtig, um die Mannschaft weiter einzuspielen und Feinabstimmungen vorzunehmen. Wir wollen uns optimal auf den ÖFB-Cup vorbereiten, damit wir gegen Amstetten nicht unvorbereitet in die Partie starten. Diese Spiele sind eine gute Gelegenheit, verschiedene Taktiken auszuprobieren und zu sehen, wie die neuen Spieler sich ins Team integrieren."

Ligaportal: Was sind Ihre Ziele für die kommende Saison?

Werner Trost: "Unser Ziel ist eindeutig! Einerseits wollen wir nicht in die Abstiegszone gerarten und außerdem ist ein weiteres klares Ziel einen Platz im ÖFB-Cup zu sichern. Wir möchten in der Liga von Anfang an Gas geben und besonders in der ersten Runde gegen Leobendorf ein starkes Zeichen setzen. Es ist wichtig, dass wir gut in die Saison starten und das Momentum mitnehmen und Spiele, die wir gewinnen müssen, auch gewinnen. Mit Spielern wie Phillip Schobesberger bin ich zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden."

Werner Trost blickt optimistisch in die Zukunft und ist überzeugt, dass der FCM Traiskirchen mit der Verpflichtung von Phillip Schobesberger einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht hat. Mit einer intensiven Vorbereitung und klaren Zielen geht der Verein selbstbewusst in die neue Saison. Die Fans dürfen sich auf spannende Spiele und eine motivierte Mannschaft freuen.

Foto: FAC Facebook