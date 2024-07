Wiener Sport-Club nach Abrissparty: "Keine Zeit für lange Rückblicke!"

Details Freitag, 05. Juli 2024 22:29

Der Wiener Sport-Club beendete die Saison in der Regionalliga Ost auf dem siebenten Tabellenplatz. Damit dürfte man wohl nicht unzufrieden sein. Man konnte 43 Punkte holen. Wir sprachen an dieser Stelle mit Sektionsleiter David Krapf-Günther - wir wollten von ihm wissen, wie die Ziele für die neue Saison ausschauen, blicken auf die Transfers und schauen noch einmal auf die abgelaufene Spielzeit.

LIGAPORTAL: Die Abrissparty am Sportklubplatz liegt wenige Wochen zurück - noch wehmütig? Oder überwiegt die Freude über das neue Stadion?

David Krapf-Günther: "Ich glaube beim ersten Meisterschaftsspiel in der Übergangsspielstätte wird nochmal Wehmut aufkommen, wir sind jedoch rund um die Uhr bereits an Planungen und Abstimmungen zum Neubau, also keine Zeit für zu lange Rückblicke."

LIGAPORTAL: Ihr konntet bereits einige Transfers tätigen - ist das Transferprogramm abgeschlossen?

David Krapf-Günther: "Wir sind noch nicht durch, warten bei 3 Transfers noch auf die finale Bestätigung der abgebenden Vereine, die Jungs sind schon bei uns im Training und wir sind sehr zufrieden mit der gesamten Transferperiode."

LIGAPORTAL: Noch ein Blick zurück: Wie zufrieden ist man mit der abgelaufenen Saison?

David Krapf-Günther: "Wir haben aus einer schwierigen Saison abseits des Sports, noch das beste rausgeholt. Viele unserer jüngeren Spieler haben Verantwortung übernommen und dann konnte in der Rückrunde viel Boden gut gemacht werden. Wir hatten nicht vor den Umbruch im Team so früh zu starten, haben diesen aber gut vorangetrieben."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

David Krapf-Günther: "Wir haben den Kader gut aufstellen können, werden versuchen an die letzten 4 Jahre anzuknüpfen und wieder um die Plätze 1-5 zu spielen."

LIGAPORTAL: Ihr spielt dann ja am Trainingsplatz - sind die Vorbereitungen getroffen bzw. was ist dort noch zu tun, damit man 2000 Fans begrüßen darf?

David Krapf-Günther: "Wir haben bereits viele Aufgaben erfolgreich abgearbeitet, wir sind zuversichtlich in den kommenden 2 Wochen auch den Rest erledigen zu können um dann mit der größtmöglichen Fanunterstützung auch in unserer Übergangsheimstätte tolle Atmosphäre erleben zu dürfen."

Foto: Mandl