TWL Elektra startet mit neuer Motivation und gezielten Verstärkungen in die Saison

Die letzte Saison endete für TWL Elektra mit einem enttäuschenden 11. Platz in der Regionalliga Ost. Trotz der schwierigen Saison hat der Trainer Herbert Gager bereits den Blick nach vorne gerichtet und bereitet das Team auf die kommende Spielzeit vor. Im Interview mit Ligaportal spricht Gager über die Herausforderungen der vergangenen Saison, die aktuelle Vorbereitung und die Ziele für die kommende Saison.

TWL Elektra letzte Saison mit Kampf gegen SR Donaufeld

Ligaportal: Herr Gager, die letzte Saison endete für TWL Elektra auf dem 11. Platz. Wie bewerten Sie diese Leistung?

Herbert Gager: Natürlich sind wir mit dem 11. Platz nicht zufrieden. Wir hatten uns mehr erhofft und auch höhere Ziele gesteckt. Es war eine schwierige Saison mit vielen Höhen und Tiefen, und wir haben nicht die Konstanz gezeigt, die nötig gewesen wäre, um weiter oben mitzuspielen. Aber aus solchen Saisons kann man auch viel lernen und gestärkt hervorgehen.

Ligaportal: Sie erwähnten, dass Sie aktuell noch kein klares Saisonziel definiert haben. Was sind Ihre Gedanken dazu?

Herbert Gager: Richtig, wir haben uns bewusst noch kein festes Ziel gesetzt. In einer Liga wie der Regionalliga Ost kann alles passieren, und es ist wichtig, flexibel zu bleiben. Wir wollen natürlich so weit wie möglich oben mitspielen, aber zunächst müssen wir schauen, wie sich die Mannschaft entwickelt und wie die Neuzugänge sich integrieren. Dann werden wir sehen, was realistisch ist.

Ligaportal: Wie läuft die Vorbereitung bisher, und wie wichtig sind die Testspiele für Ihr Team?

Herbert Gager: Die Vorbereitung hat gerade erst begonnen, und die Testspiele sind enorm wichtig für uns. Sie bieten uns die Gelegenheit, vor allem die neuen und jungen Spieler in die Mannschaft zu integrieren. Wir haben einige Positionen verstärkt und werden wahrscheinlich noch ein paar Transfers tätigen müssen, um unseren Kader zu füllen. Die Testspiele helfen uns, die richtige Balance zu finden und uns als Team zu formen.

Ligaportal: Ihr erstes Pflichtspiel ist gegen den Aufsteiger aus Siegendorf. Wie sehen Sie diese Partie?

Herbert Gager: Aufsteiger gehen oft mit viel Euphorie in die neuen Aufgaben, und das wird auch bei Siegendorf nicht anders sein. Sie haben nichts zu verlieren und werden hochmotiviert sein. Aber das ist uns bewusst, und wir müssen uns auf jedes Spiel bestmöglich vorbereiten. Egal gegen wen wir spielen, unser Ziel ist es immer, unser Bestes zu geben und zu gewinnen. Der Spielplan gibt uns die Gegner vor, und wir nehmen jede Herausforderung an.

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Konkurrenz in der Regionalliga Ost ein?

Herbert Gager: Die Regionalliga Ost ist eine sehr ausgeglichene und konkurrenzfähige Liga. Jeder kann jeden schlagen, und das macht die Saison so spannend. Es gibt keine leichten Spiele, und wir müssen in jeder Partie 100 Prozent geben. Wenn wir das schaffen, bin ich zuversichtlich, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen können.

TWL Elektra blickt trotz einer schwierigen letzten Saison optimistisch in die Zukunft. Trainer Herbert Gager ist zuversichtlich, dass die Mannschaft aus den Erfahrungen gelernt hat und sich in der kommenden Spielzeit steigern wird. Mit einer intensiven Vorbereitung und gezielten Verstärkungen will das Team in der Regionalliga Ost wieder angreifen und möglichst weit oben mitspielen. Das erste Pflichtspiel gegen den Aufsteiger Siegendorf wird zeigen, wie gut die Mannschaft bereits harmoniert und welche Fortschritte sie gemacht hat.

Foto: Anja Haller - AH Sportfotos