Max Uhlig zurück bei den Young Violets: "Auch dieses Jahr kein Selbstläufer!"

Details Dienstag, 09. Juli 2024 16:55

Ja, bei den Young Violets gab es in den vergangenen 12 Monaten mehrmals neue Gesichter auf der Trainerbank, auf Maximilian Uhlig, der im Sommer 2023 anheuerte, folgte Emanuel Pogatetz, auf Pogatetz folgte Stephan Helm, und nun ist es wieder Uhlig, der das Trainerzepter schwingt bei den Jungveilchen. Wir haben ihn an dieser Stelle zum Interview gebeten und wollten wissen, wie es um die Ziele bestellt ist.

LIGAPORTAL: Sie sind zurück bei den Young Violets - mussten Sie lange überlegen?

Maximilian Uhlig: "Nein, musste ich nicht. Die Zeit im vergangenen Herbst habe ich extrem positiv in Erinnerung. Ich kenne das Umfeld, die Spieler, die Mitarbeiter. Für mich ist es ein Stück weit wie nach Hause kommen."

LIGAPORTAL: Wie zufrieden sind Sie mit der abgelaufenen Saison persönlich?

Maximilian Uhlig: "Es war für mich eine sehr lehrreiche Saison, aus der ich denke ich gestärkt herauskomme. Die Hinrunde mit dem neuen Projekt der Young Violets in der Regionalliga Ost war natürlich extrem cool. Wir haben es geschafft, mit fast ausschließlich jungen Akademie-Spielern, einer Art verkappten U19, den 4. Platz nach der Hinrunde zu belegen. Danach kam es für mich zum Schritt in die 2. Liga zum Kooperationsklub Stripfing. Ergebnistechnisch waren wir wie bekannt unter den Erwartungen, ich habe aus dieser Zeit aber sehr viel für mich als Trainer mitgenommen. Ich hab die kurze Auszeit genutzt, um zu reflektieren und bin wieder voller Tatendrang, die Aufgabe mit dem Austria-Logo auf der Brust anzugehen."

LIGAPORTAL: Was waren die Höhepunkte?

Maximilian Uhlig: "Sicherlich war der erfolgreiche Start mit den Young Violets, mit Siegen gegen die Wiener Viktoria nach 0:2-Rückstand oder dem Derby-Sieg gegen den FavAC ein absolutes Highlight. Fans und Spieler sind sich nach dem letzten Spieltag der Hinrunde in den Armen gelegen. Das macht die Austria aus! Genau so war der Schritt in die 2. Liga für mich positiv. Es ist sehr viel passiert in diesem Jahr. Ich bin ein junger Mensch, aber konnte als Trainer schon viele Erfahrungen sammeln, mit jungen und jetzt auch älteren Spielern und unterschiedlichen Charakteren in verschiedenen Situationen. Dafür bin ich dankbar. Diese Saison wollen wir wieder gemeinsam als Gruppe tolle Erlebnisse und Momente kreieren."

LIGAPORTAL: Wie wird die Vorbereitung für die neue Saison ausschauen?

Maximilian Uhlig: "Wir haben durch einige Abgänge wieder eine komplett neue Truppe am Start. Für uns geht es also darum, inhaltlich schnell auf Schiene zu sein und die wichtigsten Abläufe in die Mannschaft hineinzubekommen. Viel wichtiger ist es aber, dass wir als Gruppe zueinanderfinden und gemeinsam in eine Richtung gehen. Wir wollen unser Gesicht zeigen."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Maximilian Uhlig: "Vorwiegend geht es natürlich darum, die Spieler weiterzuentwickeln und gemeinsam begeisternde Spiele abzuliefern. Es wird auch dieses Jahr kein Selbstläufer. Einige Stammspieler haben den nächsten Schritt gemacht. Wir wollen uns in der Liga festigen und immer wieder neuen Talenten die Möglichkeit bieten, Erwachsenenfußball zu spielen. Sicher ist aber, wir spielen jedes Spiel, um unser Bestes zu geben und zu gewinnen."

Foto: Daniel Shaked