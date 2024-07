Über 140 Spiele in der Regionalliga, 41 Spiele in der 2. Liga: SV Oberwart verpflichtet Verteidiger

Details Dienstag, 09. Juli 2024 18:35

Der SV Oberwart hat hinsichtlich Krachertransfers noch immer nicht genug. Am Dienstag vermelden die Burgenländer aus der Reigonalliga Ost erneut eine mehr als interessanten Neuzugang, an dem man schon im Winter dran war. Der neue Mann hat über 140 Spiele Regionalliga & 41 Spielen ADMIRAL 2. Liga-Erfahrung. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Geringerer als Stefan Pfeifer wechselt nach Oberwart. Pfeifer begann seine Karriere beim SC St. Ruprecht/Raab. Zur Saison 2012/13 wechselte er in die Akademie des FC Admira Wacker Mödling. Nach anderthalb Jahren in der Admira - Akademie wechselte er im Januar 2014 in die Jugendabteilung des SC Weiz.

Ab der Saison 2014/15 spielte er für die zweite Mannschaft des SC Weiz in der Oberliga. Bis zum Saisonende absolvierte er zehn Einsätze für die erste Mannschaft. In der Saison 2015/16 kam er auf 18 Regionalligaspiele und erzielte dabei zwei Tore. Zur Saison 2016/17 wechselte er zu den Amateuren des Bundesligisten SK Rapid Wien. In seiner ersten Saison bei den Rapid - Amateuren kam er zu elf Einsätzen in der Regionalliga. In der Saison 2017/18 absolvierte er 20 Spiele.

Nach zwei Jahren bei Rapid wechselte er zur Saison 2018/19 zum Regionalligisten Grazer AK. In dieser Spielzeit bestritt er 26 Spiele für den GAK. Mit den Grazern stieg er am Saisonende als Meister der Regionalliga Mitte in die 2. Liga auf. Sein Zweitligade büt gab er im Juli 2019, als er am ersten Spieltag der Saison 2019/20 gegen den Floridsdorfer AC in der Startelf stand.

Nach zwei Jahren in der zweiten Bundesliga kehrte er nach Weiz zurück, wo er 28 Regionalligaeinsätze absolvierte. Zur Saison 2022/23 schloss er sich dem Ligakonkurrenten DSV Leoben an und absolvierte bis zur Winterpause 15 Spiele für Leoben. Im Februar 2023 wechselte er innerhalb der Liga zum SC Kalsdorf. Nun wechselt Pfeifer zur Saison 2024/25 ins Informstadion nach Oberwart.

Foto: SV Oberwart/Mike Rodach