Regenchaos beim "Derby of Love": First Vienna gegen Wiener Sport-Club endet nach 15 Minuten

Das gestrige "Derby of Love" zwischen der First Vienna und dem Wiener Sport-Club war mit Spannung erwartet worden. Als klarer Favorit ging die First Vienna, die in der zweiten Liga spielt, in diese Partie. Leider wurde das Spiel aufgrund starker Regenfälle bereits nach 15 Minuten abgebrochen, als es noch 0:0 stand. Laut jetzigem Stand wird die Partie nicht wiederholt werden.

First Vienna auch gegen die Admira auf einem Rasen im harten Kampf

"Derby of Love"

Die First Vienna trat in Bestbesetzung an und demonstrierte von Beginn an ihre Stärke. Die Spieler agierten souverän und kontrollierten das Spielgeschehen, doch aufgrund der widrigen Wetterbedingungen konnte sich keine der Mannschaften entscheidend durchsetzen. Trotz des rutschigen Rasens versuchten beide Teams, ihr bestes Fußball zu zeigen. Der Wiener Sport Club hielt gut dagegen und konnte in den ersten Minuten einige Angriffe der Vienna abwehren.

Nach etwa 15 Minuten entschied der Schiedsrichter aufgrund des unaufhörlichen Regens und der daraus resultierenden schlechten Platzverhältnisse, das Spiel abzubrechen. Bis zu diesem Zeitpunkt war es schwer zu sagen, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Beide Teams hatten ein paar Chancen, konnten diese aber aufgrund der schwierigen Bedingungen nicht verwerten. Der Abbruch war eine notwendige Maßnahme, um die Sicherheit der Spieler zu gewährleisten.

"Fokus auf die nächsten Spiele"

Im Anschluss an die Partie äußerte sich TW-Trainer Peter Kojic zu den Ereignissen. Er betonte, dass die ersten 15 Minuten relativ ausgeglichen waren und die First Vienna in Bestbesetzung angetreten ist. "Nach 15 Minuten war es schwer zu erkennen, in welche Richtung das Spiel laufen wird", sagte Kojic. Trotz der anfänglichen Dominanz der Vienna war noch nicht abzusehen, wie sich das Spiel entwickelt hätte.

Kojic lenkte den Fokus nun auf die kommenden Testspiele und die Vorbereitung auf den ersten Spieltag gegen Krems. "Wir haben sehr viele neue interessante Spieler bekommen, wollen jedoch unsere Linie beibehalten", erklärte der Trainer. Die Testspiele sind für ihn eine wichtige Gelegenheit, die neuen Spieler zu integrieren und die beste Startelf für die kommende Saison zu finden. Die Mannschaft soll weiter an ihrer Spielweise feilen und sich optimal auf die Herausforderungen der neuen Saison vorbereiten.

Fazit

Der Abbruch des "Derby of Love" war aufgrund der widrigen Wetterbedingungen unvermeidlich. Ob und wann die Partie wiederholt wird, steht noch nicht fest. Die First Vienna bleibt trotz des Abbruchs fokussiert und nutzt die verbleibende Vorbereitungszeit, um sich bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten.

Fotocredit: Josef Parak