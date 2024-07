Steirisches Supertalent verstärkt die Offensive des SV Oberwart

Details Samstag, 13. Juli 2024 16:49

Der burgenländische Fußballklub SV Klöcher Bau Oberwart hat einen sensationellen Neuzugang zu vermelden. Das blutjunge Stürmertalent Jürgen Lemmerer, geboren am 6. März 2003, wird ab der Saison 2024/25 die Offensive des Vereins verstärken. Der Wechsel des jungen Ausnahmespielers ins Informstadion Oberwart sorgt bereits jetzt für große Vorfreude bei Fans und Verantwortlichen.

Jürgen Lemmerer bereits in Oberwart

Talent mit Potenzial

Jürgen Lemmerer begann seine beeindruckende Karriere beim WSV Liezen und wechselte im März 2016 in die Jugend des renommierten SK Sturm Graz. Ab der Saison 2017/18 spielte er dort in der Akademie und wechselte zur Saison 2019/20 in die AKA Burgenland. Für die Saison 2021/22 zog es ihn weiter zum Bundesligisten TSV Hartberg. Trotz seines jungen Alters konnte Lemmerer bereits früh auf sich aufmerksam machen. Nachdem er zuvor schon zweimal im ÖFB-Cup gespielt hatte, debütierte er im November 2021 in der Bundesliga, wo er in der Partie gegen SK Austria Klagenfurt zum Einsatz kam. Insgesamt absolvierte er in dieser Saison zwölf Bundesligaspiele.

Sein Talent blieb nicht unbemerkt und so wurde Lemmerer im August 2022 an den Zweitligisten SV Lafnitz verliehen, wo er in fünf Partien in der 2. Liga auflief, bevor die Leihe im Februar 2023 vorzeitig beendet wurde. Anschließend trat er wieder vorrangig für die zweite Mannschaft des TSV Hartberg in Erscheinung. Die Saison 2023/24 begann er erneut mit drei Bundesligaspielen, bevor er im Januar 2024 an den Zweitligisten SKU Amstetten verliehen wurde. Während dieser Leihe kam Lemmerer zu beeindruckenden 13 Zweitligaeinsätzen.

Nun steht Jürgen Lemmerer vor einem neuen Kapitel in seiner Karriere. Zur Saison 2024/25 wechselt er zu SV Klöcher Bau Oberwart und wird das Team im Informstadion mit seiner Erfahrung und seinem Talent bereichern. Die Fans dürfen sich auf einen dynamischen und zielstrebigen Stürmer freuen, der mit seinen bisherigen Leistungen bereits gezeigt hat, dass er das Potenzial hat, eine wichtige Stütze für die Mannschaft zu werden. Mit dieser Verpflichtung setzt der SV Klöcher Bau Oberwart ein deutliches Zeichen und zeigt, dass man auch in Zukunft große Ziele verfolgt.

Foto: SV Oberwart/Mike Rodach