FavAC mit Transferoffensive

Details Sonntag, 14. Juli 2024 13:54

Letzte Saison absolvierte der FavAC als Aufsteiger seine erste Saison in der Regionalliga Ost und musste dabei lange um den Klassenerhalt zittern, der schlussendlich mit einer starken Schlussabschnitt noch mehr oder weniger souverän geschafft wurde. Die Eingewöhnung ist aber vorbei, diese Saison will die Mannschaft von Trainer Dozhghar Kadir erst gar nicht in die prekäre Situation eines möglichen Abstiegs geraten. Dafür wird sowohl auf, als auch neben dem Platz alles getan. Auf dem Transfermarkt war der Tabellendreizehnte der Vorsaison auch bereits sehr aktiv.

Torhüter und FavAC-Kapitän Zdravkovic will auch nächste Saison mit Trainer Dozhghar Kadir jubeln

Kaderumbruch

In der Vorbereitung auf die neue Saison wartet auf das Trainerteam aber aufgrund eines mittelgroßen Kaderumbruchs jede Menge Arbeit. Neben jungen Nachwuchshoffnung wie Niklas Alozie, der zu Zweitligist Vienna wechselt, verließen auch wichtige Spieler wie Benjamin Mustafic (Leobendorf) oder Allan Wan Kut Kai den Verein. Auf der Gegenseite stehen jedoch einige wichtige Neuzugänge wie Deniz Pehlivan (Traiskirchen, Toprak Ilke Galitekin (Ardagger), Manuel Botic (Leobendorf) oder etwa Gustavo Castilho (Wiener Viktoria).

Internationale Erfahrung

Fündig wurde man aber nicht nur bei Konkurrenten der Regionalliga, sondern vor allem auch in anderen Ländern. Rei Okada beispielsweise kam vom VfB Stuttgart II oder Hamza Najeeb von Vasco da Gama.

Testspiele als erster Gradmesser

Um diese neu gestaltete Mannschaft auch entsprechend kennenzulernen absolvierten die Wiener bereits drei Testspiele. Beim 2:4 gegen die Wiener Viktoria und dem 1:1 gegen den SC Prottes merkte man der Kadir-Elf noch Anpassungsschwierigkeiten an, beim 3:0 gegen den SV Würmla letzten Freitag sah man von Vereinsseite allerdings bereits erste Fortschritte. Die Neuzugänge Pehlivan, der als Doppeltorschütze in Erscheinung trat und Manuel Botic sicherte den Testspielerfolg gegen den niederösterreichischen Landesligisten.

Untenstehend findet ihr alle Zu- und Abgänge des FavAC:

Zugänge: Toprak Ilke Galitekin (Ardagger), Deniz Pehlivan (Traiskirchen), Brooklyn Prela (Rohrbach/Gölsen), Manuel Botic (SV Leobendorf), Rei Okada (vereinslos/VfB Stuttgart II/GER), Emre Avci (SV Donau), Sefiwu Abubakar (SV Stripfing 1B), Hamza Najeeb (Vasco da Gama), Gustavo Castilho (Wiener Viktoria), Sanel Soljankic (Pinkafeld)

Abgänge: Niklas Alozie (Vienna), Benjamin Mustafic (SV Leobendorf), Abdelrahman Shousha (SC Neusiedl/See 1919), Mirza Jatic (Fortuna Wr. Neustadt II), Allan Wan Kut Kai (unbekannt), Marc Ortner (SV Gloggnitz), Viktor Petrovic (Dinamo Helfort), Turan Aydin (Eichgraben), Zoran Mihailovic (FC Marchfeld), Kader Bamba (Mannswörth), Ali Khodadadzada (ASV 13), Ali Kaciku (Ziersdorf), Zvonimir Ziger (Korneuburg), Anes Jakupovic (Oberwaltersdorf)

Quelle: Facebook "FavAC"

Foto: Martin Mandl