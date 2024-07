Regionallig Ost: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

Details Mittwoch, 17. Juli 2024 09:09

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,8 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Regionalliga Ost: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist... Simon Radostits (SV Oberwart)

Endergebnis:

1. Simon Radostits (SV Oberwart / 16577 Stimmen)

2. Lukas Schwaiger (SV Leobendorf / 9209 Stimmen)

3. Dominik Rotter (SC Wiener Viktoria / 7009 Stimmen)

4. Elias Reickersdorfer (Ardagger/Viehdorf / 5750 Stimmen)

5. Lars Stöckl (Young Violets / 5350 Stimmen)

6. Marc Ortner (FavAC / 3307 Stimmen)

7. Philipp Haas (Wiener Sport-Club / 2344 Stimmen)

8. Philipp Koglbauer (SG Kremser SC/Rehberg / 1567 Stimmen)

9. Fatih Balli (FCM Traiskirchen / 1471 Stimmen)

10. Felix Kerber (Wiener Sport-Club / 1158 Stimmen)



