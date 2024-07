Spannung und Überraschungen: Regionalliga-Ost Teams im ÖFB-Cup I

Details Dienstag, 23. Juli 2024 11:42

Diese Woche startet der ÖFB-Cup, und wir werfen einen Blick auf die Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus der Regionalliga Ost. Der Cup-Wettbewerb bietet immer wieder Überraschungen und spannende Begegnungen, bei denen auch vermeintlich schwächere Mannschaften gegen stärkere Teams für Sensationen sorgen können. Hier ist der erste Teil über die kurzen Analysen und Tipps für die anstehenden Spiele:

Wiener Viktoria vs. DSV Leoben (26.07. 18:00)

Wiener Viktoria trifft auf DSV Leoben, die mittlerweile auch in der Regionalliga auflaufen. Aufgrund fehlender Lizenz wurde die Mannschaft von DSV Leoben zu einem Zwangsabstieg in die Regionalliga Mitte gewzungen. Ebenso spricht gegen Leoben der Trainerwechsel und die weiteren internen Schwierigkeiten. Trotz des vierten Platzes in der 2. Liga sind die Leobener aufgrund der vielen Abgänge nicht favorisiert.Die Wiener Viktoria könnte mit einer starken Heimpartie überraschen und mit Routinieren wie Dominik Rotter und co. eine Runde weiterkommen.

Tipp: Wiener Viktoria setzt sich in der Verlängerung durch

FCM Traiskirchen vs. SKU Ertl Glas Amstetten (26.07. 19:00)

Der FCM Traiskirchen empfängt den SKU Amstetten, die dem Abstieg aus der zweiten Liga letzte Saison gerade so entgehen konnten. Die Traiskirchener spielten eine solide Saison und auch in der Vorbereitung sind sie mit einigen guten Transfers im Rennen. Die Mannschaft von Amstetten möchte sich nach der durchwachsenen Saison vermutlich eher auf die Liga konzentrieren und könnte einige neue Spieler im Cup auflaufen lassen, deswegen ist in dieser Partie alles möglich.

Tipp: SKU Ertl Glas Amstetten setzt sich knapp durch

Gloggnitz vs. SK Austria Klagenfurt (26.07. 19:00)

Gloggnitz steht vor einer großen Aufgabe gegen SK Austria Klagenfurt, die als deutlich stärker angesehen werden. Klagenfurt sollte aufgrund ihrer Qualität problemlos weiterkommen, aber Gloggnitz wird vor heimischem Publikum alles geben. Die Mannschaft von Gloggnitz ist auf diese Partie sehr gespannt und wird sich in jeden Ball werfen. Trotzdem ist die individuelle Klasse des Bundesligisten Austria Klagenfurt zu hoch und die Mannschaft von Peter Pacult sollte gegen Gloggnitz keine Probleme haben.

Tipp: SK Austria Klagenfurt gewinnt deutlich

FC Marchfeld Donauauen vs. First Vienna FC 1894 (26.07. 19:30)

FC Marchfeld Donauauen trifft auf First Vienna FC 1894. Obwohl First Vienna, die in der zweiten Liga agieren den besseren Kader aufweisen, könnte Marchfeld Donauauen, insbesondere durch den Heimvorteil, für eine Überraschung sorgen. Grundsätzlich ist jedoch davon auszugehen, dass die Vienna diese Partie kontrollieren wird und solange die Mannschaft die Geduld behält und die Chancen nutzt, auch weiterkommen sollte. Für Marchfeld Donauauen gibt es nichts zu verlieren und sie werden kämpfen bis in die letzte Minute.

Tipp: First Vienna FC 1894 gewinnt knapp

SV Klöcher Bau Oberwart vs. Stripfing (26.07. 19:30)

Ein weiteres packendes Duell ist die Partie zwischen dem SV Oberwart und der Mannschaft aus Stripfing. Auf dem ersten Blick, sollte Stripfing in dieser Partie die Nase vorne haben. Wenn man genauer hinschaut, kann man jedoch erkennen, dass die Mannschaft von Stripfing sowohl in der zweiten Liga letzte Saison als auch intern ein paar Schwierigkeiten bezüglich Stadion, etc. haben und daher den Fokus auf die Liga legen möchten. Der SV Oberwart könnte durch ihren Kampfgeist und ihre Heimstärke für eine Überraschung sorgen und den Zweitligisten aus dem Cup werfen.

Tipp: SV Oberwart setzt sich durch

SR Donaufeld vs. Cashpoint SCR Altach (27.07. 17:30)

SR Donaufeld trifft auf Cashpoint SCR Altach. Diese Partie scheint auf den ersten Anblick klar zu sein. Geht man jedoch mehr ins Detail erkennt man, dass der Vizemeister der Regionalliga Ost gegen einen Abstiegkanditaten aus der Bundesliga trifft. Des weiteren läuft es beim SCR Altach nicht so rund, nachdem sie ihren Hauptsponser Cashpoint ab der Saison 2025/26 verlieren werden und nun wahrscheinlich den Fokus auf die Bundesliga und den Klassenerhalt legen werden. Der Vizemeister aus der Regionalliga Ost konnte die Mannschaft mit einigen Transfers verstärken und hat gegen den Bundesligisten keinen Zugzwang.

Tipp: SR Donaufeld überrascht und eliminiert den ersten Bundesligisten.

Fotocredit: RiPu