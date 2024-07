Spannung und Überraschungen: Regionalliga-Ost Teams im ÖFB-Cup II

Details Mittwoch, 24. Juli 2024 16:12

Diese Woche startet der ÖFB-Cup, und wir werfen einen Blick auf die Partien mit Beteiligung von Mannschaften aus der Regionalliga Ost. Der Cup-Wettbewerb bietet immer wieder Überraschungen und spannende Begegnungen, bei denen auch vermeintlich schwächere Mannschaften gegen stärkere Teams für Sensationen sorgen können. Hier ist der zweite Teil über die kurzen Analysen und Tipps für die anstehenden Spiele:

SG ASK / HSV Klagenfurt vs. Sportunion Mauer (27.07. 18:00)

SG ASK / HSV Klagenfurt tritt gegen Sportunion Mauer an. Diese Partie verspricht Spannung, da beide Teams auf Augenhöhe spielen und jede Mannschaft eine realistische Chance auf den Sieg hat. Aufgrund der aktuellen Vorbereitung wirkt der Aufsteiger aus Mauer auf dem Papier deutlich besser und sollte diese Partie mit ihrer individuellen Klasse für sich entscheiden. Trotzdem bleibt abzuwarten, welche Mannschaft in dieser Partie den Ton angeben wird und wie lange das Abtasten der beiden Teams dauern wird.

Tipp: Union Mauer setzt sich durch

Kremser SC vs. SK Puntigamer Sturm Graz (27.07. 18:15)

SG Kremser SC trifft auf SK Puntigamer Sturm Graz, die als Bundesligist deutlich stärker gelten. Sturm Graz sollte aufgrund ihrer Überlegenheit und als Titelverteidiger sicher weiterkommen. Trotzdem sollte man den Gastgeber aus Krems nicht unterschätzen, da sie vor allem vor heimischen Publikum sehr stark spielen und immer gut für eine Überraschung sind. Dennoch ist der Titelverteidiger klar im Vorteil und sollte keine Mühe haben die Niederösterreicher in Runde eins aus dem Cup zu werfen und eine Runde weiter ziehen.

Tipp: SK Puntigamer Sturm Graz kommt weiter

SV Leobendorf vs. SKN St. Pölten (27.07. 19:00)

SV Leobendorf tritt gegen SKN St. Pölten an. St. Pölten gilt als Zweitligist etwas stärker, jedoch könnte Leobendorf mit einer starken Heimpartie die St. Pöltener überraschen und zumindest in die Verlängern kommen. Leobendorf hat bereits oft bewiesen, dass sie auch gegen stärkere Gegner sehr giftig sein können und dürfen jedoch nicht zu ungeduldig werden. Spielt St.Pölten sicher und nutzt ihre Chancen, sollten sie jedoch eine Runde weiterkommen.

Tipp: SKN St. Pölten gewinnt nach Verlängerung

ASV Siegendorf 1930 vs. FAC Wien (27.07. 19:30)

ASV Siegendorf 1930 empfängt FAC Wien, die als stärker gelten. Der Aufsteiger freut sich auf eine unterhaltsame Partie gegen den FAC. Der Zweitligist sollte gegen die Hausherren nicht zu selbstsicher in diese Partie starten. Ein frühes Tor vor eigenem Publikum ist für die Mannschaft aus Siegendorf vermutlich der Schlüssel zum Erfolg, um den favorisierten Zweitligisten aus dem Cup zu werfen und selbst eine Runde weiterzukommen.

Tipp: Siegendorf überrascht mit einem Heimerfolg

SC Neusiedl am See 1919 vs. SK Rapid (28.07. 18:30)

SC Neusiedl am See 1919 steht vor einer großen Herausforderung gegen SK Rapid, die als klar stärker gelten. Rapid sollte aufgrund ihrer Qualität und ihren starken Neuzugängen gegen Neusiedl keine Probleme haben. Allerdings bleibt abzuwarten, mit welcher Truppe die Mannschaft aus Hütteldorf aufläuft. Der Bundesligist ist ebenso international tätig und es bleibt abzuwarten, welche Spieler diese Partie bestreiten werden.

Tipp: SK Rapid gewinnt souverän

Fotocredit: RiPu