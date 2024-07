Das sind die neuen Gesichter bei SC Wiener Viktoria

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 20:17

Am kommenden Samstag empfängt SC Wiener Viktoria in der ersten Runde des ÖFB-Cups den DSV Leoben. Damit heißt es Regionalliga Ost gegen Regionalliga Mitte oder Toni Polster gegen Carsten Jancker. Auf dem Spielbericht am Samstag könnten bei den Meidlingern auch so manch neue Gesichter stehen, denn die Viktorianern konnten den oder anderen Spieler verpflichten. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Mika Friz wechselt von Wiener Stadtligist ASV 13 nach Meidling

Damit will man unter anderem Stammspieler Philipp Schobesberger (Traiskirchen) und Daniel Hölbling (Viktoria Berlin) ersetzen. Auch verabschiedet haben sich Günther Arnbergerr (SC Schrick), Gustavo Eduardo da Silva (FavAC) und Thomy Pejicic (SV Winden). Der zuletzt vereinslose Dominik Braunsteiner, Aleksandar Aleksic von Parndorf, Nico El Hasnaoui von Landskron, Tobias Meier von Drassburg, Clemens Seidl von Schrems, Nico Ruzicka von 1980 Wien, Mika Friz von ASV13 und Paul Staudinger von Vorwärts Steyr tragen ab sofort das Trikot der Viktoria.