Ostligisten wollen Profis heißen Tanz bitten

Details Freitag, 26. Juli 2024 12:37

Von Freitag bis Sonntag kommt es für einige Ostliga-Vereine zu Spielen des Jahres. So trifft etwa der Kremser SC auf den SK Sturm oder Gloggnitz auf Austria Klagenfurt. Alle Vereine, die im Cup-Einsatz sind, haben eines gemeinsam: Sie wollen dem Großen ein Bein stellen. Im Liveticker von LIGAPORTAL kannst du die Spielstände mitverfolgen.

Gloggnitz-Coach Levent Sengül betont gegenüber den Niederösterreichischen Nachrichten: „Wir wollen Klagenfurt schon ärgern. Das letzte Mal war ich als Spieler dabei gegen den SKN St. Pölten, jetzt als Trainer. Ich hoffe das gelingt uns wieder wie vor ein paar Jahren und ich freu mich schon wirklich drauf." Los gehts um 19 Uhr (im LIGAPORTAL-Liveticker). Ebenso HEUTE kommt es zum Duell zwischen der Wiener Viktoria und dem DSV Leoben aus der Regionalliga Mitte.

Traiskirchen empfängt um 19 Uhr den SKU Amstetten aus der 2. Liga. „Was Amstetten letztes Jahr betrifft ist das zwar ein Argument, aber es hat sich bei ihnen doch einiges verändert. Das wird ein anderes Niveau und eine andere Spielart sein. Amstetten ist zu favorisieren“, so Traiskirchen-Trainer Stefan Horniatschek gegenüber den NÖN. „Wir gehen in das Spiel um eine Runde weiter zu kommen. Mit ein paar Trainings mehr für die neue Mannschaft und einer guten Leistung ist das möglich.

Siegendorf trifft auf Zweitligist FAC und will den Favoriten ärgern. Gleiches gilt für Marchfeld-Donaauen gegen die Vienna aus der 2. Liga. Der SV Oberwart empfängt Zweitligist Stripfing und will genauso für eine Überraschung sorgen (im LIGAPORTAL-Liveticker).

Auch Leobendorf bekommt es mit einem Zweitligisten zu tun, und zwar mit SKN St. Pölten - im Vorjahr schied man gegen den späteren Cup-Sieger Sturm aus. Man will den Wölfen aus der niederösterreichischen Landeshauptstadt ein Bein stellen. Dieses Jahr gastiert Sturm bei Krems - die Kremser haben gegen die Blackies viel vor, wissen aber, dass man klarer Außenseiter ist. Donaufeld empfängt ebenso einen Bundesligisten, und zwar Altach (im LIGAPORTAL-Liveticker).

Enden tut die erste Runde im Cup am Sonntag mit dem Kracher zwischen SC Neusiedl am See und Rekordmeister SK Rapid - die Seestädter erwarten ein Fußballfest und volles Haus. Trotz klarer Außenseiterrolle will man den Hütteldorfern einen heißen Tanz bieten.