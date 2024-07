SC Wiener Viktorias Rotter kickt DSV Leoben mit Doppelpack aus dem ÖFB-Cup

Details Freitag, 26. Juli 2024 22:07

Es sind Tage wie diese, wo der Kleine den Großen besiegt. So geschehen beim Erstrunden-ÖFB-Cupspiel zwischen SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost und dem Zweitliga-Zwangsabsteiger und klaren Favoriten DSV Leoben am Freitagabend. Die Gastgeber setzten sich nach Verlängerung sensationell mit 2:1 durch. Mann des Abends war Dominik Rotter, der beide Tore für die Meidlinger erzielte.

Keine Tore

Schon im ersten Durchgang sieht man nicht wirklich den Unterschied zwischen den beiden Teams, immerhin agiert Leoben fast mit der Profi-Truppe aus dem Vorjahr - mit Ausnahme von Deni Alar, der sich Richtung Admira verabschiedet hatte. Die Viktorianer von Coach Polster haben sogar die besseren Möglichkeiten, die beste hat Dominik Rotter per Kopf, doch der Leobener Goalie hält stark. Dann plätschert das Spiel dahin und es geht bei großer Hitze mit 0:0 in die Pause.

Leoben geht in Führung

Im zweiten Durchgang ist es schließlich der Favorit aus der Regionalliga Mitte, der mit 1:0 in Führung geht. Thomas Hirschhofer wird in der Mitte völlig allein gelassen und trifft. Mit der Führung im Rücken hat Leoben mehr vom Spiel, kann aber nicht nachlegen. Die Viktoria versucht mit aller Kraft ins Spiel zurückzukommen. In der 73. Minute zeigt der Schiedsrichter schließlich auf den Elferpunkt nach einem Foulspiel. Dominik Rotter tritt an und verwandelt sicher. Damit ist wieder alles offen. Leoben ist körperlich besser unterwegs, kann in der Schlussphase aber nicht mehr zusetzen und so geht es in die Verlängerung.

Rotter trifft und Viktoria steigt auf

In der Verlängerung ist es ein offener Schlagabtausch. Beide spielen mit der letzten Kraft. Die beste Chance hat in dieser Phase Leoben, doch der Ball geht haarscharf über die Latte. Dann schlägt die Stunde von Altmeister Dominik Rotter. Nach einem Freistoß entscheidet der Schiri erneut auf Elfmeter. Rotter tritt an und verwandelt erneut. Jetzt sind nur noch 90 Sekunden zu spielen und nach etwas mehr als 120 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab. Jetzt kennt der Jubel bei den Viktorianern kein Ende mehr. Die Viktoria steht damit in der zweiten ÖFB-Cup-Runde.

Stimme zum Spiel:

Toni Polster (Trainer Wiener Viktoria): "Es war klar, dass wir weniger Ballbesitz haben werden als der Gegner. Ich denke aber, dass wir über die ganze Spielzeit die besseren Chancen hatten, sind teilweise in Überzahl auf den Strafraum zu. Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg. Die Burschen haben alles reingehauen und letztlich nicht unverdient gewonnen. Wir haben nicht nachgelassen, nicht aufgehört zu kämpfen. Nur so ist dann auch so ein Erfolg möglich."

Foto: Wiener Viktoria