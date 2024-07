Auf Einladung von FC Sharjah: FC Mauerwerk testet gegen Paco Alcácer und Co.

Details Samstag, 27. Juli 2024 10:12

Der FC Mauerwerk aus der Regionalliga Ost hat am heutigen Samstag ein besonderes Testspiel vor der Brust. Ilco Naumoskis Truppe trifft auf den FC Sharjah aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damit ist Mauerwerk einer von nur einer Hand voll Klubs, die in diesem Sommer gegen arabische Klubs testen - immerhin wurden viele Testspiele kurzerhand abgesagt. Wie es zum Test Mauerwerks kam, erklären Coach Naumoski und Co-Trainer Dominik Karlik im Gespräch mit LIGAPORTAL.

Beim Klub, der in der UAE Pro League spielt, stehen Stars wie Paco Alcácer, der früher beim FC Barcelona, bei Borussia Dortmund, FC Villareal und FC Valencia gespeilt hat, Caio Lucas, früher bei Benfica Lissabon, und Luan Pereira unter Vertrag. "Allein daran merkt man, dass das nicht irgendein Klub ist", schickt Coach Ilco Naumoski voraus. Sein Team wurde von den Arabern angefragt für ein Testspiel. "So ein Testspiel schlägt man natürlich nicht aus", so der Trainer weiter.

Auch Dominik Karlik, der an der Seite von Naumoski coacht, freut sich auf die Begegnung. "Für uns ist das eine super Gelegenheit, uns zu zeigen und uns mit echten Top-Spielern zu messen", so der Co-Trainer, der betont, dass man beim FC Mauerwerk viele neue Spieler integrieren musste in den vergangenen Wochen, nachdem die Transfersperre aufgehoben wurde. "Aber die Jungs ziehen voll mit und wir freuen uns alle auf den Saisonstart", so Karlik weiter.

Apropos Transfersperre: Wie hält man die negative Berichterstattung hinsichtlich des FC Mauerwerk von Spielern fern? "Das ist nicht einfach, denn auch die Spieler konsumieren Medien. Wichtig ist, dass wir bei den Trainings voll da sind und das sind wir."