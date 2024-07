Sensation perfekt! SR Donaufeld kickt Bundesligist SCR Altach aus ÖFB-Cup

Details Samstag, 27. Juli 2024 20:52

Damit hat wohl niemand gerechnet. SR Donaufeld kickte am Samstagnachmittag sensationell ADMIRAL Bundesligist SCR Altach aus dem ÖFB-Cup. Die Donaufelder konnten sich mit 2:0 durchsetzen. Antonio Babic und Floris Van Zaanen waren die Torschützen für den Klub aus der Regionalliga Ost, der völlig verdient in der zweiten Runde steht.

Donaufeld legt vor

Von Beginn an sind die Donaufelder das aktivere Team. Zwar haben die Vorarlberger mehr Ballbesitz, zwingend wird man aber nicht. Die Heimischen sind auch mutiger und sollten dann auch in Führung gehen. Beim Spielaufbau können die Altacher die Kugel nicht festmachen, aus rund zwanzig Metern vor dem Kasten ist Antonio Babic zur Stelle und verwandelt herrlich in die linke Kreuzecke. Keine Abwehrmöglichkeit für Keeper Dejan Stojanovic im Altacher Gehäuse. Mit der Führung im Rücken machen die Gastgeber munter weiter, doch auch Altach riskiert jetzt mehr. Was auch notwendig ist, wenn man sich hier nicht blamieren will.

Die Truppe von Trainer Josef Michorl steht in der Defensive weiter gut und lässt wenig zu. Kurz vor der Pause dann die beste Szene der Mannschaft aus dem Ländle: Ein Freistoß segelt gefährlich vor das Tor, Tobias Bencsics kommt nicht an den Ball. Am Ende ist aber ein Verteidiger noch zur Stelle und köpft in höchster Not über das Tor. Die darauf folgende Ecke bringt nichts ein. So geht es in die Kabinen.

Altach riskiert, doch harmlos

Im zweiten Durchgang ist Altach das bessere Team, nimmt weiter mehr Risiko. Mehr als ein Abseitstor schaut für das Team von Trainer Joachim Standfest aber nicht heraus. Donaufeld ist jetzt mit Verteidigen beschäftigt, kann das Leder aber vom eigenen Tor fernhalten und ist drauf und dran, den Favoriten aus dem Bewerb zu kicken.

In der Schlussphase wirft der SCR schließlich alles nach vorne, es fehlen aber weiter die zündenden Angriffsideen. Alles deutet auf eine riesengroße Überraschung hin. In der 89. Minute dann die Chance auf die Entscheidung: Nach einer Hereingabe von der linken Flügelseite geht ein Spieler der Hausherren zu Boden und Referee Hameter entscheidet auf Elfmeter. Diesen verwandelt Floris Van Zaanen in die linke Ecke, obwohl Keeper Dejan Stojanovic noch mit den Fingerspitzen am Ball war. Damit ist die Sensation perfekt, denn kurz darauf pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab und das Team rund um Kapitän Philip Schneider jubelt über einen 2:0-Sieg, der den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups 2024/25 bedeutet.

Foto: Anja Haller/AH Sportfotos