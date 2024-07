Nach Cup-Überraschung gegen Zweitligist FAC: ASV Siegendorf wünscht sich Red Bull Salzburg

Details Sonntag, 28. Juli 2024 10:53

Regionalliga-Ost-Aufsteiger ASV Siegendorf ist am Samstagabend eine Überraschung im ÖFB-Cup gelungen. Die Truppe von Trainer Nikolaus Schilhan hat den Floridsdorfer AC aus dem Bewerb gekickt, und zwar mit 2:1. Die Freude, Zweitligisten FAC ein Bein gestellt zu haben, ist dementsprechend groß.

"Genau solche Momente wünscht man sich im Cup. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Das war stark und der Sieg nicht unverdient", so der Obmann Stefan Strommer. "Vor allem in der ersten Halbzeit hat man nicht gemerkt, wer in der 2. Liga spielt und wer gerade in die Regionalliga Ost aufgestiegen ist. Wir sind überglücklich über den Sieg."

Im Match gegen den FAC haben die Gäste über die gesamten 90 Minuten kein echtes Mittel gefunden gegen die gut stehende Siegendorfer Defensive. "Natürlich war es zum Schluss hin und in der zweiten Halbzeit so, dass der FAC Druck gemacht hat, aber wirklich zwingend war der Gegner nicht. Wenn das 1:2 früher fällt, wäre es vielleicht noch anders gelaufen, aber die Jungs haben das gut gemacht. Dass der FAC mehr Ballbesitz hatte, überrascht mich nicht. Es wäre traurig, wenn es anders gewesen wäre."

Jetzt blickt man bereits auf die Auslosung der zweiten Runde, wo man sich Red Bull Salzburg wünscht. "Das wäre kein Hochrisikospiel. Da könnten wir bei uns zu Hause spielen", so Strommer. "Aber ganz ehrlich, wir nehmen den, der kommt. Rapid wäre natürlich auch super, vorausgesetzt man setzt sich gegen Neusiedl durch. Wir werden die Auslosung jedenfalls mitverfolgen. Jetzt steht ab nächster Woche aber sowieso Regionalliga an."

Foto: ASV Siegendorf