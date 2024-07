Cup-Duell der Herzensvereine: SR-Donaufeld-Obmann freut sich auf Fußballfest gegen SK Rapid

Details Montag, 29. Juli 2024 21:13

Es war die Sensation der ersten Runde im ÖFB-Cup 2024/25. SR Donaufeld aus der Ostliga kickte Bundesligist SCR Altach aus dem Bewerb (zum Bericht). 2:0 hieß es nach 90 Minute. Das Los hat den Wienern nun einen echten Kracher beschert, und zwar SK Rapid. Damit kommt es wie schon im Vorjahr zum Duell mit den Hütteldorfern. LIGAPORTAL sprach mit Donaufeld-Obmann Stefan Singer, in dem zwei Herzen in der Brust schlagen.

Singer ist Chef-Funktionär bei den Donaufeldern und sitzt gleichzeitig im Präsidium bei den Rapidlern. "Es war schon voriges Jahr etwas Besonderes, und es ist es jetzt wieder", freut sich Singer über das Losglück. "Man kann sich so einen Gegner nur wünschen. Schon ein Freundschaftsspiel ist super, ein Bewerbsspiel natürlich die Draufgabe. Das wird auch für die Jungs und alle Beteiligten eine große Sache."

In seiner Brust schlagen in Anbetracht der Funktionen bei Donaufeld und Rapid zwei Herzen. "Ich bin Donaufelder, aber seit ich 12 Jahre alt bin, bin ich Rapid-Fan. Bei dem Spiel tue ich mir schwer, ich freue mich einfach auf ein echtes Fußballfest", so Singer.

Stefan Singer sitzt im Präsidium von Rapid und ist Obmann von Donaufeld

Und wo soll dieses Fußballfest stattfinden? Nachdem Donaufeld kein Flutlicht hat und der Spieltermin unter der Woche am Abend ist, müssen die Donaufelder ausweichen. Das taten sie auch schon im Vorjahr, und zwar auf den Platz des Wiener Sport-Clubs. Dieser wird aber gerade saniert. Was bleibt übrig? "Unser Wunsch wäre die Hohe Warte. Es hat auch schon ein Gespräch gegeben. Das Stadion wäre ein super Ground, auch mit der ganzen Geschichte. Auch Rapid hätte damit wohl eine Freude", so der Vereinsobmann.

Und sportlich? "Rapid ist natürlich der haushohe Favorit. Im Vorjahr haben wir bis zur 60. Minute gut mitgehalten, sind dann aber zerbrochen. Mal schauen, ob wir dazugelernt haben", freut sich Trainer Josef Michorl, der von Obmann Singer nicht nur wegen der Leistung gegen Altach Rosen gestreut bekommt. "Sepp ist der richtige Mann für die Aufgabe bei Donaufeld. Das zeigt er Jahr für Jahr", so Singer, der sich auf das Duell seiner beiden Herzensvereine freut.

Foto: Anja Haller / AH Sportfotos