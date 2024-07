SC Wiener Viktoria nach Cup-Los Red Bull Salzburg: "Werden alles reinhauen!"

Details Montag, 29. Juli 2024 21:52

Das Los hat entschieden. SC Wiener Viktoria aus der Regionalliga Ost trifft in der zweiten ÖFB-Cup-Runde 2024/25 auf keinen Geringeren als Red Bull Salzburg. Damit gastiert der Tabellenzweite der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Meidling. Wir sprachen an dieser Stelle mit Chef-Funktionär Roman Zeisel.

"Natürlich ist Salzburg das absolute Mega-Los - besser kann es fast nicht sein", schickt Funktionär Roman Zeisel voraus. "Wir rechnen mit vielen Fans. Das ist für die Vereinskasse natürlich genial", freut sich der Vereinschef auf die Begegnung mit den Bullen, die im Vorjahr knapp an Sturm im Halbfinale scheiterten. "Wir haben uns die Auslosung am Sonntag natürlich angeschaut und waren gespannt, wer gezogen wird. Dass es dann Salzburg ist, übersteigt unsere Wünsche."

Man freue sich auf ein Fußballfest. "Das ist das Spiel des Jahres", so Zeisel weiter und lacht ins Telefon: "Und es ist ein machbares Los." Natürlich seien die Bullen der glasklare Favorit, die Frage ist derzeit aber vielmehr, wann man das Match spielen kann. "Die Salzburger sind ja international vertreten. Das ist also mit den Terminen unter der Woche nicht so einfach", so Zeisel. Außerdem sei behördlich noch einiges zu klären. "Die Nebel werden sich aber demnächst lichten und dann wissen wir, wo und wann wir spielen. Wir würden natürlich gerne zu Hause spielen."

Und wie schaut es sportlich aus? "Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen", so Zeisel, der aber realistisch bleibt. "Salzburg ist nicht umsonst Serienmeister gewesen. Es wird sehr schwer für uns, wir werden uns aber bestmöglich auf die Begegnung vorbereiten und alles reinhauen. Dann schauen wir, was herauskommt", so Zeisel abschließend.

Foto: RB Salzburg via getty