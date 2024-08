Flutlicht ade, Fanpower bleibt: Wiener Sport-Club vor erstem Spiel im Trainingszentrum

Details Mittwoch, 07. August 2024 07:51

Am Samstag um 17 Uhr ist es so weit. Dann tritt der Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost zum ersten Mal im Trainingszentrum in der Erdbrustgasse in Ottakring an, nachdem der Sport-Club-Platz gerade saniert und umgebaut wird. Dort wurden zuletzt übrigens die Flutlicher abmontiert. Für die Hernalser war die Vorbereitung am Trainingsplatz, damit dieser den üblichen Fanansturm packt, eine Herausforderung. LIGAPORTAL hat nachgefragt.

"Wir haben sehr viel adaptiert, um für Besucher ein passendes Areal zu gestalten", so Sektionsleiter David Krapf-Günther gegenüber LIGAPORTAL. "Die Bitte wäre, rechtzeitig anzureisen, der Einlass wird als einziges aufwendiger für uns, ansonsten haben wir aber keine Mühen gescheut, um das Angebot bestmöglich umzusetzen." Und tatsächlich: Es gibt drei 3 Standorte, wo Bier und Co gekauft werden können - das bedeutet 20 Zapfanlagen, 45 Zapfhähne, selbes Speiseangebot wie im Stadion inklusive Fanshop. "Uns ist klar, dass es kein Stadionerlebnis ist, aber unsere Mannschaft braucht den Support und feiern werden wir im Trainingszentrum auch entsprechend", so der Cheffunktionär.

Am Sport-Club-Platz gehen indes die Umbauarbeiten weiter. Zuletzt wurden die Flutlichter abmontiert. Bis 2026 entsteht an Ort und Stelle eine moderne Anlage, die sogar Nachwuchs-Nationalteamspiele möglich macht (wir berichteten).

Fotos: WSC