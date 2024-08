In den Klubfarben vereint: Schwarz-weiße Kooperation zwischen Wiener Sport-Club und Sturm Graz

Details Mittwoch, 28. August 2024 15:19

Was haben der Wiener Sport-Club aus der Regionalliga Ost und der SK Sturm Graz aus der ADMIRAL Bundesliga gemeinsam. Vieles - das steht fest - aber auch die Klubfarben, nämlich Schwarz und Weiß. Die beiden Traditionsvereine Wiener Sport-Club und Sturm Graz haben eine Kooperation auf Nachwuchsebene vereinbart. Sturm will so auch Talenten aus dem Raum Wien die Möglichkeit geben, nach Graz zu wechseln. Nun gab es ein erstes sportliches Aufeinandertreffen. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Nun gehen die beiden Klubs erstmals gemeinsame Wege, was den den Nachwuchs betrifft. Vereinbart wurde eine Kooperation im Jugendbereich, die die Nachwuchsmannschaften bis hin zur U14 betrifft. Sturms Sportlicher Leiter U8 bis U14, Thomas Raffl, erklärt auf der Website: „Der erste Austausch in dieser Angelegenheit hat bereits vor einem Jahr stattgefunden. Wir haben dem Sport-Club unsere Ausbildungsphilosophie im Nachwuchsbereich bis hin zur U14 dargelegt. Da wollen wir eng zusammenarbeiten. Besonders interessant wird es für uns für Talente ab dem 14. Lebensjahr. Für diese Spieler bietet sich ab sofort die Alternative, nach Graz zu wechseln, in unserer Akademie weiter ausgebildet zu werden und die HIB Liebenau auf Internatsbasis zu besuchen. Damit haben wir nun erstmals auch im Raum Wien einen hervorragende Möglichkeit, attraktive Spieler nach Graz zu holen.“

Der Startschuss zu dieser Kooperation erfolgte am Sonntag in Wien mit einem sportlichen Aufeinandertreffen der beiden Nachwuchsabteilungen. Bei diesem Leistungsvergleich spielten die schwarz-weißen Mannschaften von der U8 bis zur U14 gegeneinander. Raffl weiter: „Das war ein Leistungsvergleich auf hohem Niveau. Ich möchte mich beim Wiener Sport-Club bedanken. Alles war bestens organisiert, begonnen bei den Spielfeldern bis hin zur Verpflegung der Spieler, Betreuer und der mitgereisten Eltern. Wir haben eine angenehme, positive, auf Fairness gebaute Atmosphäre, erlebt. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf eine gute Zusammenarbeit.“

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, mit SK Sturm Graz eine Kooperation im Nachwuchsbereich zu schließen. Wir haben nun die einzigartige Möglichkeit, von diesem erfolgreichen Traditionsverein zu lernen, uns gegenseitig zu inspirieren und unsere Spieler*innen noch besser zu fördern,“ so Paul Brandstetter von der Nachwuchsleitung der Hernalser auf der WSC-Website: „Es macht mich sehr stolz, dass dieses erste Zusammentreffen sowohl sportlich als auch atmosphärisch so erfolgreich verlaufen ist – dafür möchte ich mich bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken.“

Foto: Wiener Sport-Club