Nach doppeltem Verletzungspech: Rajko Rep wieder in Oberwart

Sportlich läuft es für die SV Klöcher Bau Oberwart in der Regionalliga Ost hervorragend: Nach fünf Spielen bleibt die Mannschaft von Gernot Plassnegger in der weiterhin ungeschlagen und rangiert aktuell mit 9 Punkten unter den Top 6. Nun gab es aber eine Hiobsbotschaft für die Burgenländer in Form von doppeltem Verletzungspech.

Christoph Halper zog sich in den letzten Minuten des 3:1-Siegs gegen SR Donaufeld eine schwere Verletzung zu. Er erlitt einen Bizepssehnenriss im Oberschenkel und wird daher den Rest der Hinrunde ausfallen. Positiv ist jedoch, dass eine Operation nicht notwendig ist. "Wir wünschen Christoph alles Gute und eine rasche Genesung und sind überzeugt, dass er noch stärker zurückkehren wird", heißt es vom Verein. Auch Stefan Rakowitz hat sich nach Knie-Problemen einer MR-Untersuchung unterzogen und könnte ebenfalls länger ausfallen.

Aufgrund der aktuellen Personalsorgen und eines geplatzten Transfers in der kroatischen 2. Liga kehrt Rajko Rep ins Informstadion zurück. Eigentlich sollte Rajko Rep in der kroatischen 2. Liga spielen, doch ein Formfehler seines Vereins führt nun dazu, dass er wieder nach Oberwart zurückkommt.

Fotos: SVO