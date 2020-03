Auch zweites Auftaktmatch ohne Treffer - Ebreichsdorf und Team Wr. Linien teilen Punkte

Details Freitag, 28. Februar 2020 22:50

In Runde 17 der Regionalliga Ost blieb auch das zweite Match torlos, ASK Ebreichsdorf musste sich daheim gegen SC Team Wr. Linien mit einem 0:0 (0:0) begnügen. In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein relativ offenes Match, Torraumszenen waren aber Mangelware. Team Wr. Linien hielt sehr gut dagegen und machte die Räum eng. In Hälfte 2 baute Ebreichsdorf mehr Druck auf, Chancen blieben aber Mangelware. In der Schlussphase kamen die Hausherren zur Möglichkeit auf den Lucky Punch, die Gäste standen auf der anderen Seite sehr kompakt und nahmen am Ende einen Punkt mit.

Wenige Torchancen

300 Besucher sahen in der ersten Halbzeit ein relativ offenes Match, die Gäste aus Wien versuchten bissig zu agieren und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Team Wr. Linien machte die Räume eng und ließ hinten nicht viel zu. Ebreichsdorf wollte nach vorne Akzente setzen, dies gelang aber kaum und die Hausherren fanden in den ersten 45 Minuten nur eine richtige Chance vor. Torraumszenen waren Mangelware, nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gingen die Teams bei einem torlosen Zwischenstand in die Kabine.

Ebreichsdorf mit Großchance kurz vor Schluss - Gäste holen verdienten Punkt

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zeigte sich Ebreichsdorf aktiver, die Heimelf erzeugte nun mehr Druck und hatte mehr vom Spiel, ohne aber richtig gute Chancen zu kreieren. Der zur Pause eingewechselte Alexander Frank fand in dieser Phase eine Halbchance vor, sonst wurde es nur sehr selten brenzlig. Team Wr. Linien stand weiter hinten gut und zeigte eine kompakte Mannschaftsleistung, in der Offensive deutete das Auswärtsteam aber auch nur selten Gefahr an.

Mitte des Durchganges neutralisierten sich die Mannschaften weitgehend, die Fans bekamen weiter wenige Aufreger zu sehen und das Match steuerte einem torlosen Remis entgegen. In der 81. Minute wurde Ebreichsdorf noch einmal zwingend, Volkan Düzgün kam am 5er zum Ball, doch sein zu unplatzierter Abschluss wurde von Goalie Ertan Uzun hervorragend pariert. Team Wr. Linien ließ danach nichts mehr zu und holte am Ende einen verdienten Auswärtspunkt.

Stimmen zum Spiel:

Ken Pokorny (Co-Trainer Ebreichsdorf): "Es war eine typisches Auftaktmatch, beide Mannschaften brauchten etwas, um ins Match zu finden. Es war ein offenes Match auf keinem hohen Niveau, wir hatten in der ersten Halbzeit eine Möglichkeit, der Gegner keine. In Halbzeit 2 hatten wir zu Beginn ein Druckphase, wurden aber nicht wirklich gefährlich. In der 81. Minute kamen wir noch zu einer 100%igen Chance, in Summe war es ein unterdurchschnittliches Spiel und das Remis geht in Ordnung.

Herbert Gager (Trainer Team Wr. Linien): "Wr sind gut aufgetreten, haben den Gegner vielleicht mit unserem gefestigten und agilen Spiel überrascht. Es war ein ausgeglichenes Match mit wenigen Torraumszenen und für uns war es in Ebreichsdorf ein gutes Resultat. Die Mannschaftsleistung war gut, jeder hat seine Aufgabe erledigt."

