Torflaute auch im dritten Match - 1. Wr. Neustädter SC und Wiener Sport-Club trennen sich mit Remis

Auch im dritten Match der 17. Runde der Regionalliga Ost gab es keine Treffer, der 1. Wr. Neustädter SC und Wiener Sport-Club trennten sich mit einem 0:0 (0:0). Die Gäste waren in Halbzeit 1 das gefährlichere Team, ließen aber gegen eine tiefstehenden Gegner drei sehr gute Chancen aus. Nach der Pause wurde die Partie offener und Wr. Neustadt kam auch durch Standards zu den ersten Möglichkeiten. In der Schlussphase war der Sport-Club bei zwei Gelegenheiten dem ersten Tor nahe, es blieb am Ende aber bei der Punkteteilung.

Gäste mit Möglichkeiten zur Führung

Vor rund 650 Fans hatte der Sport-Club im ersten Durchgang mehr vom Spiel, die Gäste waren nach vorne das gefährlichere Team und fanden auch die ersten Möglichkeiten vor. Der 1. Wr. Neustädter SC versuchte zunächst hinten kompakt zu stehen und nichts zuzulassen, nach vorne setzte das Heimteam in den ersten 45 Minuten nur wenige Akzente.

Nach Angriff über die Seite kam das Gästeteam zur ersten guten Chance, Julian Küssler kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, brachte das Leder aber nicht im Tor unter (22.). Der Sport-Club hatte in der Folge mehr vom Spiel und fand noch zwei sehr gute Chancen auf den Führungstreffer vor, Martin Pajaczkowski und Miroslav Beljan verzogen aber knapp oder scheiterten am Tormann des Gegners. Die Heimelf kreierte in Halbzeit 1 keine 100%ige Möglichkeit, ging aber bei einem ausgeglichenen Zwischenstand in die Kabine.

Beide Seiten bleiben ohne Torerfolg

In der zweiten Hälfte wurde die Partie offener, das Match war nun geprägt von vielen weiten Bällen und der 1. Wr. Neustädter SC zeigte sich zweikampfstark,. Die Gastgeber gewannen immer wieder zweite Bälle und erzeugten danach für Gefahr, auch bei Standardsituationen kam das Heimteam zu ersten Gelegenheiten und Michael Tercek scheiterte zu Beginn der Schlussphase bei der besten Chance am Gästekeeper.

Der Wiener Sport-Club verabsäumte es in Hälfte 2 das Match zu kontrollieren, fand aber auch noch zwei Chancen auf den Lucky-Punch vor. Julian Küssler kam wieder zu einem guten Abschluss, den der heimische Keeper mit einer tollen Parade entschärfte. Kurz vor Beginn der Nachspielzeit hatte Philip Buzuk den Siegestreffer am Fuß, sein Abschluss ging aber knapp am Tor vorbei und auch die dritte Partie des Frühjahresauftakts endete mit einem 0:0.

Stimme zum Spiel:

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club): "Im Endeffekt war das Spiel von uns geprägt, der Gegner ist in der ersten Hälfte mit einer 5er-Kette hinten tief gestanden. Wir kamen dennoch zu drei 1gegen1 Situationen, nutzten aber unsre Chancen nicht. In der zweiten Halbzeit können wir uns vorwerfen, dass wir das Spiel von hinten heraus zu wenig kontrollierten, es wurde auf beiden Seiten viel mit hohen Bällen operiert. Wr. Neustadt wurde bei zweiten Bällen und Standards gefährlich, wir fanden auch zwei Chancen auf den Sieg vor. Wir haben schon lange Zeit nicht mehr zu Null gespielt, dies sollte uns Selbstvertrauen für die nächsten Spiele geben."

Die Besten: Bartolomej Kuru (TW), Andreas Gradinger (Vert.) bzw. Mirza Berkovic (6er), Julian Küssler (ST).

