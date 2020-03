Spätes Siegestor im Burgenland-Derby - Mattersburg Amateure bezwingen Draßburg

Details Samstag, 29. Februar 2020 00:21

Beim vierten Freitag-Match der 17. Runde der Regionalliga Ost musste sich ASV Draßburg daheim gegen die Mattersburg Amateure mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Die Heimelf deutete in der Anfangsphase bei Standards Gefahr an, Mitte des Abschnitts wurden die Mattersburg Amateure stärker und erarbeiteten sich zwei Chancen. In Halbzeit 2 machte Draßburg zunächst die Räume eng, nach einer Stunde wurden die Gäste aber präsenter und sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung. Patrick Handler traf nach einem Standard in der 85. Minute zum 1:0 für die Amateure, der Schlussangriff der Hausherren brachte nichts ein und Mattersburg krönte sich zum ersten Sieger der Frühjahresmeisterschaft.

Torlose erste Hälfte

400 Zuschauer wollten sich das Burgenland-Derby nicht entgehen lassen, sie sahen in der Anfangsphase eine Heimmannschaft, die gut auf den Gegner eingestellt war und wenig zuließ. Mattersburg spielte nicht geradlinig genug und spielte in die Breite, Draßburg machte dagegen die Räume eng und wurde bei mehreren Standardsituationen gefährlich, die aber nichts einbrachten.

Mitte des Abschnittes und mit der ersten guten Aktion fanden die Amateure dafür die erste 100% ige Chance vor, kurz darauf tauchte das Gästeteam noch einmal gefährlich vor dem Tor des Gegners auf, ließ aber eine weitere Möglichkeit aus. Draßburg machte dem Gegner weiter das Leben schwer und es blieb bis zur Pause beim 0:0.

Entscheidender Treffer gegen Ex-Verein

Nach dem Seitenwechsel stand Draßburg zunächst wieder sehr kompakt und deutete auch nach vorne Gefahr an, die Hausherren erarbeiteten sich eine gute Einschussmöglichkeit, trafen aber nur das Außennetz. Mitte der Halbzeit kam Mattersburg wieder besser ins Spiel, wurde mit schnellem Umschaltspiel gefährlich, spielte diese Situationen aber nicht konsequent fertig.

Alles deutete auch im vierten Match des Frühjahres auf eine torloses Remis hin, ein Ex-Spieler von Draßburg hatte aber etwas dagegen und entschied die Partie in der Schlussphase. Nach einem Eckball klärte die Heimelf nur kurz, Patrick Handler kam in der 85. Minute ans Leder uns netzte zum 1:0 für Mattersburg ein. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne und kamen noch zu zwei Möglichkeiten, die der Gegner aber abwehrte, die Mattersburg Amateure setzten sich knapp durch und feierten einen wichtigen 1:0 Erfolg.

Stimme zum Spiel:

Marek Kausich (Trainer Mattersburg Amateure): "Es war wie erwartet nicht leicht, der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt und wir haben uns das Leben in den ersten 20 bis 25 Minuten selbst schwer gemacht. Ab der 25. Minute waren wir bessre im Spiel und kamen zu zwei Chancen, der Gegner hat aber weiter alles versucht. In den ersten 15 bis 20 Minuten der zweiten Halbzeit ist Draßburg tief gestanden, wir waren danach präsenter und gingen nach einer glücklichen Standardsituation in Führung. Danach haben wir das Spiel kontrolliert und zwei Möglichkeiten des Gegners bravourös abgewehrt, am Ende war der Sieg verdient.

Die Besten bei den Mattersburg Amateuren: Patrick Handler (ST), Bernhard Unger (TW), Amar Helic (Vert.).

