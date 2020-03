Admira Juniors holen Punkt gegen Tabellenführer - Marchfeld Donauauen gleicht spät aus

Details Samstag, 29. Februar 2020 18:26

In einer Regionalliga Ost-Partie mit zwei unterschiedlichen Hälften trennten sich FC Marchfeld Donauauen und die Admira Juniors mit einem 1:1 (0:1). In einer umkämpften Begegnung hatten die Gäste mit dem Wind im Rücken in Halbzeit 1 mehr vom Spiel und gingen durch einen verwandelten Elfmeter durch Manuel Botic in Front (22.). Marchfeld Donauauen scheiterte kurz danach ebenfalls per Strafstoß am gegnerischen Torhüter, in Halbzeit 2 waren die Hausherren spielbestimmend und glichen spät aus. Nenad Panic schloss eine schöne Kombination zum 1:1 ab (85.), zu Beginn der Nachspielzeit vergaben die Admira Juniors aber den Matchball zum Sieg. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Juniors treffen und Tabellenführer scheitert vom Punkt

Der starke Wind machte es den beiden Teams vor knapp 120 Fans nicht leicht, in der ersten Halbzeit spielten die Juniors mit dem Wind im Rücken und waren das bessere Team. Spielerisch konnte die Admira auch aufgrund der Bodenverhältnisse nicht glänzen, läuferisch bot das Auswärtsteam aber eine gute Mannschaftsleistung und ging Mitte des Abschnittes in Front. Nach schöner Kombination über Rene Hellermann und Aleksandar Cirkovic wurde Luca Kronberger im Strafraum zu Fall gebracht, Manuel Botic traf in der 22. Minute vom Punkt zum 1:0 für die Juniors.

Marchfeld Donauauen agierte in Halbzeit 1 vermehrt mit hohen Bällen und wurde nur selten gefährlich, hatte aber kurz nach dem Gegentor die große Chance auf den Ausgleich. Auch die Heimelf bekam einen Strafstoß zugesprochen, Admiras Goalie war aber am Posten und parierte den Schuss. Das Gästeteam ging mit einer knappen Führung in die Pause.

Spätes Ausgleichstor

Nach dem Seitenwechsel agierte der Spitzenreiter mit dem Wind im Rücken, spielte immer wieder weite Bälle und kam mehrmals gefährlich in den Strafraum der Gäste. Die Heimmannschaft nutzte lange Zeit die Chancen nicht, auf der anderen Seite brachten auch die Kontermöglichkeiten der Admira nichts ein.

In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent, nach einem Fehler der Gäste spielte Marchfeld Donauauen eine schöne Kombination über mehrere Stationen, Nenad Panic ließ sich die Gelegenheit aus 13 Metern nicht entgehen und traf in der 85. Minute zum Ausgleich. Die Gastgeber wollten nun mehr, kassierten aber zu Beginn der Nachspielzeit fast das zweite Gegentor. In der 90. Minute kam der eingewechselte 16-jährige Onurhan Babuscu aus aussichtsreicher Position an den Ball, sein Abschluss ging aber über das Tor und die Partie endete mit einem 1:1.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Kopica (Sportlicher Leiter Marchfeld Donauauen): "Die Juniors gingen mit einem Elfmeter in Führung, gleich im Anschluss vergaben wir einen Strafstoß, sonst wäre es mit einem Remis in die Pause gegangen. Mit dem Wind im Rücken hat unsere Mannschaft in Halbzeit 2 sehr viel Chancen herausgeholt und wir hatten auch nach dem Ausgleich noch Möglichkeiten auf das Siegestor, der Gegner hatte aber den Matchball. In Summe sind es zwei verlorene Punkte, wir hätten den Vorsprung auf die Verfolger ausbauen können. Nächste Woche wartet mit Traiskirchen der nächste schwere Gegner, wenn wir unsere Chance nicht nutzen, werden wir auch da nicht gewinnen."

Csaba Szanto (Trainer Admira Juniors): "Bei starkem Wind war es ein hart umkämpftes Match, wir hatten in der ersten Hälfte Vorteile und nach der Pause war Marchfeld Donauauen spielbestimmend. Spielerisch ist noch viel Luft nach oben und wir hoffen es nächste Woche daheim besser zu machen, läuferisch und kämpferisch möchte ich meinem Team ein Kompliment machen. Ein Remis auswärts gegen den Tabellenführer ist ok, ärgerlich war der späte Ausgleich."

Die Besten: Borisz Grozdic (IV), Rene Kriwak (HS) bzw. geschlossene Mannschaftsleistung.

