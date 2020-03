Neuzugang Halil Erbay mit Doppelpack - Wr. Viktoria gewinnt verdient gegen Neusiedl

Details Samstag, 29. Februar 2020 20:34

In der 17. Runde der Regionalliga Ost setzte sich SC Wiener Viktoria vor eigenem Publikum gegen SC Neusiedl am See mit 3:0 (1:0) durch. Die Hausherren agierten von Beginn weg aggressiv und bissig, knapp vor der Pause hatte aber Neusiedl durch Osman Bozkurt die große Chance auf die Führung. Praktisch im Gegenzug gelang der Wr. Viktoria das 1:0, Winterneuzugang Halil Erbay netzte nach einem Standard ein (43.). Nach Wiederbeginn versuchten die Gäste noch einmal alles, zu Beginn der Schlussphase machten aber die Wiener den Deckel drauf. Kevin Bangai traf wieder nach einem Corner zum 2:0 (76.), die Heimelf ließ danach nichts mehr anbrennen und sorgte durch den zweiten Treffer von Halil Erbay für den 3:0 Endstand (78.).

Gäste mit 100%iger - Wr. Viktoria trifft nach Eckball

Vor 250 Zuschauern versuchte das Heimteam von Beginn weg dem Gegner sein Spiel aufzuzwingen, die Wr. Viktoria agiert mit weiten Bällen nach vorne, wollte Neusiedl unter Druck setzen und spielte aggressiv. Die Gäste schienen davon überrascht und konnten sich nicht auf die Spielweise des Gegner einstellen. Die Hausherren fanden nach nicht einmal einer Minute die erste Möglichkeit und erarbeiteten sich weitere Gelegenheiten, bereits in der Schlussphase des Abschnitts war allerdings Neusiedl der Führung sehr nach.

Nach einem Pass über die Abwehr tauchte Osman Bozkurt plötzlich alleine vor dem gegnerischen Schlussmann auf, Günther Arnberger parierte aber. Noch in Hälfte 1 gingen dagegen die Wiener in Front, nach einem Corner von Dusan Lazarevic war Halil Erbay zur Stelle und sorgte in der 43. Minute per Kopf für den 1:0 Halbzeitstand.

Entscheidung durch Doppelschlag

Nach dem Seitenwechsel versuchte Neusiedl alles, um der Partie eine Wende zu geben, die Gäste brachten Patrick Kienzl und erzeugten mehr Druck. Eine gute Chance spielte das Auswärtsteam heraus, Osman Bozkurt konnte den Goalie mit einem Kopfball aber nicht überwinden. Die Wr. Viktoria überstand heikle Minuten, brachte zwei frische Spieler und sorgte mit einem Doppelschlag zu Beginn der Schlussphase für die Entscheidung. Nach einem Eckball von Thomas Maier stand der eingewechselte Kevin Bangai goldrichtig und köpfelte das Leder in der 76. Minute zum 2:0 in die Maschen. Kurz darauf klingelte es erneut im Kasten der Gäste, nach einem schönen Pass vom jungen Viktor Petrovic reklamierte Neusiedl vergeblich Abseits, Halil Erbay ließ sich nicht zweimal bitten und der Neuzugang schloss zum 3:0 Endstand ab (78.).

Stimmen zum Spiel:

Kurt Castek (Co-Trainer Wiener Viktoria): "Die Mannschaft hat alles umgesetzt, fand gleich ins Spiel, sorgte für Druck und spielte gutes Pressing. Knapp vor der Führung hatte Neusiedl eine sehr gute Chance, unser Team reagierte und ging in Führung. Nach der Pause war Neusiedl aggressiver und wir kamen ins schwimmen. Nach dem 2:0 war der Gegner gebrochen, es war ein verdienter Sieg, eine starke Mannschaftsleistung und ein guter Start ins Frühjahr."

Günter Gabriel (Trainer und sportlicher Leiter Neusiedl am See): "Der Gegner hat mit vielen hohen Bällen gespielt, obwohl wir das wussten, kam die Mannschaft nicht damit zurecht. Beim Stand von 0:0 hatten wir eine Großchance, vor dem Tor zum 0:1 nach einem Standard gab es ein Foul an uns. Auch das 0:2 war aus einem Standard und beim dritten Gegentor gab es eine klare Abseitsposition. Wir mussten drei Spieler vorgeben, insgesamt hat die Wr. Viktoria aber verdient gewonnen."

Die Besten bei Wr. Viktoria: Halil Erbay (ST), Hussein Bazzi (MF), Sebastian Leimhofer (MF).

Fotos & Slide: Josef Parak

