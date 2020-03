Erfolg mit "Rumpftruppe" - Mauerwerk besiegt Stripfing/Angern

Details Samstag, 29. Februar 2020 21:24

Zum Abschluss des ersten Spieltages des Frühjahres der Regionalliga Ost gewann FC Mauerwerk daheim gegen SG Stripfing/Angern mit 2:0 (1:0). Die Heimelf erwischte trotz der Turbulenzen der letzten Wochen einen perfekten Start und ging bereits in der 7. Minute durch Neuzugang Mamoon Qashoa in Front. Stripfing kam danach besser in die Partie und reklamierte kurz vor der Pause einen Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel hielt Mauerwerk gut dagegen und ließ nur wenig zu. Die Gäste riskierten in der Schlussphase alles, um noch einen Punkt zu holen. In der 90. Minute wurde dagegen der Heimelf ein Elfmeter zugesprochen und Mohamed Bassiouny verwandelte sicher zum 2:0 Endstand.

Mamoon Qashoa stellt sich mit erstem Treffer vor

Nach den Problemen mit den Anmeldungen musste Mauerwerk in der ersten Partie gleich auf acht Spieler verzichten, über 150 Fans sahen zunächst einen verhaltenen Beginn der Teams. Die Heimelf legte aber in der Anfangsphase vor, Formose Mendy setzte sich am linken Flügel gegen zwei Gegenspieler durch und die Gäste erwarteten einen Abseitspfiff, der aber ausblieb. Nach einer Flanke zur zweiten Stange war Neuzugang Mamoon Qashoa zur Stelle und traf in Minute 7 zum 1:0.

Nach dem raschen Tor wuchs beim Heimteam das Selbstvertrauen, Mauerwerk verabsäumte es aber, noch in Halbzeit 1 nachzulegen. Für die Gäste war das Gegentor ein Weckruf, Stripfing fand besser in die Partie und kam zu ersten Gelegenheiten. In der 40 Minute und nach Pass von Michael Popp legte Konstantin Breuer das Leder am heraus eilenden Tormann vorbei und ging zu Boden, der Schiedsrichter sah trotz Proteste des Auswärtsteams kein Foulspiel und ließ die Partie weiterlaufen.

Entscheidung durch Strafstoß

Nach Wiederbeginn versuchte Stripfing alles, um zumindest auszugleichen. Die Gäste fanden eine Chance durch den eingewechselten Nico Löffler vor, sein Kopfball landete in den Händen des Tormannes. Mario Fürthaler schloss nach einem Eckball knapp neben das Tor ab, Mauerwerk stand sonst sehr gut und ließ nicht viel zu.

Die Heimelf war im Mittelfeld teilweise aggressive r und versuchte das Match zu kontrollieren, zu Beginn der Nachspielzeit gelang den Gastgebern die Entscheidung. Mamoon Qashoa setzte sich auf der rechten Seite durch und drang in den Strafraum ein, nach einem Foul an den Offensivmann entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Mohamed Bassiouny verwandelte vom Punkt staubtrocken und sorgte in der 90. Minute für den 2:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Kasuba (Co-Trainer Mauerwerk): "Insgesamt war es ein verdienter Sieg, wir waren überzeugt, dass diese Mannschaft gut genug ist, auch wenn es nur eine sogenannte Rumpftruppe ist. Das rasche 1:0 gab der Mannschaft Selbstvertrauen und wir haben fast nichts zugelassen, es gab keine wirkliche Drangperiode von Stripfing. Unsere Mannschaft ist noch lange nicht am Limit."

Hannes Friesenbichler (Trainer Stripfing/Angern): "Beim 0:1 hat der Linienrichter Abseits angezeigt, der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen. Der Treffer war ein Weckruf, wir hatten ins Spiel gefunden und kamen zu zwei, drei Sitzer. Warum der Schiedsrichter den klaren Elfmeter für uns nicht gegeben hat, weiß ich nicht. In Halbzeit 2 waren wir optisch überlegen, haben auf 3-5-2 umgestellt und alles riskiert. Mauerwerk hat dreimal aufs Tor geschossen und zwei Treffer erzielt, wir haben unsere Tore nicht gemacht."

Die Besten bei Mauerwerk: Kürsat Güclü (8er), Aliaksandr Kuhan (IV), Tomas Salata (IV).

