3:0 gegen Wiener Neustadt - ASK-BSC Bruck/Leitha feiert klaren Auftaktsieg!

Details Freitag, 21. August 2020 21:41

Nach knapp fünf Monaten war es heute Abend wieder soweit - die Regionalliga Ost startete in die neue Meisterschaftssaison. Zum Auftakt trafen ua. der ASK-BSC Bruck/Leitha und der 1. Wiener Neustädter SC aufeinander. Die Mannschaft von Heimtrainer Martin Mikulic zeigte dabei über weite Strecken der Partie eine gute Leistung und siegte schlussendlich hochverdient mit 3:0. Die Nervosität war nur in den Anfangsminuten zu spüren. Für die Gäste war das Auswärtsmatch keine Reise wert.

Nervöser Beginn!

Lediglich die ersten knapp 10 Minuten waren einigermaßen ausgeglichen. Die Jungs von ASK Bruck waren zunächst übermotiviert und leicht nervös, weswegen die Gäste, betreut von Coach Jürgen Burgemeister, zu kleineren Möglichkeiten kamen. Doch danach übernahmen die Hausherren immer mehr das Kommando und kamen ebenfalls zu ihren Chancen. Die Beste davon vergab Matus Paukner als er völlig freistehend im Strafraum an Gästegoalie Philipp Klar scheiterte. Kurze Zeit später folgte jedoch das 1:0. Der eben angesprochene Paukner übernahm nach einem Elfmeterpfiff die Verantwortung und verwandelte den Straßstoß souverän zum 1:0 für Bruck (34.). Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann aus einer weiteren Standardsituation das 2:0. Nach einem Eckball kam es im Strafraum zu einem Gestochere, dass schließlich Andre Necina für sich entschied und zum 2:0 einschob (45.). Mit diesem Resultat ging es dann in die Kabine.

Nach schnellem 3:0 geschickte Spielverwaltung!

Der zweite Durchgang ging dann so weiter wie der erste geendet hatte - nämlich mit einem Tor für die Mikulic-Elf. Nach einem Eckball von Neuzugang Nikola Ivic, stand erneut Matus Paukner an der langen Stange frei und musste nur mehr zum 3:0 einschieben (49.) - die Vorentscheidung in dieser Begegnung. Im Anschluss verwalteten die Hausherren das Spiel sehr geschickt und fuhren letztendlich einen souveränen Auftaktsieg ein. Wiener Neustadt hatte über die gesamte Spielzeit nur sehr wenig entgegenzusetzen.

Mario Santner (CO-Trainer ASK Bruck/Leitha) nach dem klaren Heimsieg:

"Zu allererst muss man sagen, dass es sich um einen verdienten Heimsieg handelt. Über 80 Minuten waren wir die bestimmende Mannschaft und hatten auch einige gute Chancen noch mehr Tore zu machen. Lediglich am Anfang, die ersten 10 Minuten, waren wir nevös und etwas übermotiviert. Da hatte Wiener Neustadt zwei Halbchancen. Danach waren wir jedoch souverän. Trotzdem gibt es noch wahnsinniges Steigerungspotential. Der Auftaktsieg war jedoch jetzt einmal sehr wichtig und gibt Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben."

Die Besten: Matus Paukner (ST) - ASK Bruck/Leitha

keiner - 1. Wiener Neustädter SC

Marco Wiedermann

