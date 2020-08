1:0 gegen SC Neusiedl - Leobendorf feiert verdienten Heimsieg!

Details Freitag, 21. August 2020 22:18

Der SV Sparkasse Leobendorf hat einen erfolgreichen Auftakt der neuen Saison in der Regionalliga Ost feiern können. Im Heimspiel gegen den SC Neusiedl/See 1919 trat man sehr souverän auf und konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Steinacher schlussendlich zwar knapp aber hoch verdient mit 1:0 nach Hause schicken. Das Team von Heimtrainer Sascha Laschet gelang zum ersten Mal nach einer gefühlten Ewigkeit ein Sieg in der Regionalliga und nimmt so viel Selbstvertrauen in die nächsten Partien mit.

Guter Auftakt bringt nicht genug Lockerheit!

Die Hausherren legten in der Anfangsphase gut los und konnte sich bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit dem Führungstreffer belohnen. Nach einer Standardsituation stand Leobendorf-Kapitän Patrik Batoha im Strafraum gut und verlängerte den Ball geschickt zur Miroslav Milosevic, der das Leder nur mehr am Neusiedl-Tormann Martin Kraus ins Tor befördern musste (16.). In weiterer Folge waren die Hausherren spielbestimmend, verabsäumten es aber die Führung weiter auszubauen. Die Gäste wurden, wenn dann, nur über Standardsituationen gefährlich. Doch auch da tat man sich schwer Chancen herauszuholen. Mit dem knappen Spielstand ging es in die Pause.

Zweiter Treffer hätte Leben erleichtert!

Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer einen ähnlichen Spielverlauf und eine weiterhin dominante Laschet-Elf. Hätte man den zweiten Treffer nachlegen können, so wäre vermutlich einiges an Anspannung abgefallen und das Spiel leichter zu Ende zu spielen gewesen. Nachdem dieses jedoch nicht gelang, musste man bis zum Schluss kämpfen. Es gelang jedoch schließlich den Sieg über die Runden zu bringen und so einen enorm wichtigen Auftaktsieg zu feiern.

Mario Batoha (Sektionsleiter SV Leobendorf) nach dem Spiel:

"Wir haben einen wirklich sehr verdienten Sieg gefeiert. Über fast die gesamte Spielzeit waren wir spielbestimmend, hatten neben dem Siegestor auch weitere Möglichkeiten auf einen höheren Sieg. Neusiedl wurde höchstens über Standards gefährlich und auch da haben wir kaum etwas zugelassen. Ein zweites Tor hätte uns aber wohl mehr Ruhe am Ball gebracht, trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Match. Die Jungs haben sich diesen Sieg verdient und der sollte ihnen auch jede Menge Selbstvertrauen geben."

Die Besten: Patrik Batoha (VT), Miroslav Milosevic (ST) - SV Leobendorf

keiner - SC Neusiedl/See 1919

Marco Wiedermann

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten