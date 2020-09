4:3 bei ASV Draßburg - Leobendorf dreht verloren geglaubte Partie!

Details Mittwoch, 02. September 2020 15:37

In der einzigen Partie trafen am Dienstagabend die beiden Regionalligisten ASV Draßburg und SV Sparkasse Leobendorf in der 2. Runde der neuen Saison aufeinander. In einer mehr als spannenden Begegnung in dem beide Teams zu etlichen Torchancen kamen, gingen die Hausherren um Trainer Franz Lederer in der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung, hatten im Anschluss Glück nicht den Ausgleich zu bekommen, als Leobendorf nur Aluminium traf. In der letzten Viertelstunde beim Stand von 3:1 sah die Elf von Sascha Laschet schon wie der sichere Verlierer aus. Doch dann zündeten die Niederösterreicher den Turbo und gingen schlussendlich als 4:3-Sieger vom Spielfeld.

Ständiges Hin und Her!

Beide Teams überraschten mit einer durchwegs offensiven Ausrichtung der Spielsysteme. Sowohl Draßburg als auch Leobendorf fand ins Spiel und kam relativ schnell zu ersten Möglichkeiten. Ersten Halbchancen auf beiden Seiten folgte nach einer knappen Viertelstunde das 1:0 für die Hausherren. Marco Anderst ging an der Leobendorfer Abwehr gekonnt vorbei, zog dann aus zentraler Position ab und traf flach zur Führung für die Lederer-Elf (15.). Die Gäste sahen nun die Zeichen der Zeit und begannen allmählich das Spiel unter ihre Kontrolle zu bringen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann die riesige Ausgleichsmöglichkeit. Nach einem Querpass kam Peter Zöch im Strafraum an den Ball, setzte diesen jedoch an die Querlatte des Gehäuses (33.). Kurz vor der Pause hatte Zöch nochmals eine gute Möglichkeit, scheiterte jedoch am Draßburger Goalie Lukas Stifter (43.). So ging man mit dem 1:0 in die Kabinen.

Auf deutlichen Rückstand folgte unglaubliche Aufholjagd!

Egal was sich Leobendorf in der Halbzeitpause vorgenommen hatte, man konnte es relativ schnell nach Wiederanpfiff bereits ad acta legen. Denn keine 3 Minuten nach Seitenwechsel schlugen die Hausherren in Person von Lukas Kornholz, der per hartem Schuss zum 2:0 traf, zu (48.). Jetzt war die Elf von Sascha Laschet natürlich gefordert. Es dauerte jedoch mehr als eine Stunde bis man endlich wieder zurück ins Spiel kam. Zöch nutzte seine dritte wirklich gute Möglichkeit und stocherte den Ball nach einem Durcheinander im Strafraum zum 1:2 ins Netz (63.). Wer jedoch dachte, dass nun die große Aufholjagd beginnen sollte, der irrte. Denn nur 3 Minuten nach dem Anschlusstreffer war der alte Vorsprung von Draßburg wieder hergestellt. Patrick Handler behielt im eins gegen eins gegen Leobendorf-Keeper Lukas Schwaiger die Ruhe und schob zum 3:1 ein (66.). Wenig sprach nun noch für die Gäste, auch die mitgereisten Fans hätten wohl nicht damit gerechnet, was sie nun in den nächsten knapp 20 Minuten zu sehen bekommen sollten. Den Anfang der Aufholjagd machte Emir Dilic, der den Ball nach einem geschickten Querpass am zweiten Pfosten nur mehr einzuschieben hatte (73.). 10 Minuten später traf Miroslav Milosevic per Freistoß zum 3:3 (83.). Zum Matchwinner wurde dann Emir Dilic als er in Minute 90 auf der rechten Seite im Strafraum den Ball erhielt und ihn trocken ins rechte Eck des Tores knallte (90.). Die Leobendorfer hatten eine unglaubliche Partie gedreht.

Mit diesem, nicht mehr für möglich gehaltenen Last-Minute-Sieg, gelangt Leobendorf der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel. Nachdem man in der Schlussviertelstunde ein 1:3 in ein 4:3 verwandeln konnte, war die Freude bei Spielern, Betreuern und mitgereisten Fans natürlich riesengroß. Auf Seiten der Hausherren herrschte logischweise die Enttäuschung aus einer klaren Führung keinen Heimsieg verwandeln zu können. Draßburg bekommt es in der nächsten Runde mit dem SC Neusiedl zu tun, Leobendorf empfängt das SC Team Wiener Linien.

Die Besten:

ASV Draßburg: Marco Anderst (MIT)

SV Sparkasse Leobendorf: Peter Zöch (ST), Emir Dilic (ST), Miroslav Milosevic (MIT)

Marco Wiedermann

