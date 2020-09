Neusiedl ist die Nummer 1 im Burgenland

Details Freitag, 04. September 2020 22:31

In der 3. Runde der Regionalliga Ost kam es nicht nur zum Kampf um Burgenlands Nummer 1 in der Regionalliga Ost, sondern aufgrund der Insolvenz der Mattersburger ging es im Duell zwischen dem SC Neusiedl am See 1919 und dem ASV Draßburg um die Vorherrschaft im Bundesland. Dementsprechend motiviert gingen beide Vereine ans Werk. Die Draßburger standen vor dem Spiel bereits mit dem Rücken zur Wand, hatte man doch beide Spiele zum Auftakt in die neue Saison verloren.

In der 1. Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancenplus für die Draßburger. Die Gäste waren auch immer wieder durch Standardsituationen gefährlich, scheiterten aber des Öfteren am grandios haltenden Neusiedller Schlussmann. So scheiterte der Draßburger Markic in der 25. Minute ganz alleinstehend vor Kraus. Auch bei einem Kopfball von Jovetic war Kraus auf dem Posten, und drehte diesen mit einer Glanzparade über die Latte. Auch die Neusiedler kamen immer wieder zu guten Chancen. Es dauerte aber bis zur 37. Minute, ehe Patrick Kienzl die Heimischen in Führung brachte. MIt dieser 1-0 Führung ging man auch in die Halbzeitpause.

"Pink Panther" hält Sieg fest

In der Halbzeitpause dürfte Draßburg Trainer Franz Lederer die richtigen Worte gefunden zu haben, kamen die Draßburger doch mit Elan aus der Kabine. In den ersten 10 Minuten nach Wiederanpfiff taten sich die Neusiedler schwer, Draßburg diktierte nun das Spiel und drängte auf den Ausgleich. Ab der 60 Minute bekamen die Neusiedler das Spiel wieder besser unter Kontrolle, die Draßburger konnten aus dieser Überlegenheit zu Beginn der zweiten Hälfte kein Kapital schlagen. Die Zuseher sahen ein spannendes Burgenland-Derby, das bis zur 2-0 Führung in der 80. Minute ausgeglichen war. immer wieder stand der Neusiedler Schlussmann im Mittelpunkt, an dem sich an diesem Tag die Draßburger die Zähne ausbissen. So behielt der Neusiedler Goalie, der heute in pink auflief, auch in der 60. Mintue die Oberhand, als er gleich gegen zwei alleinstehende Draßburger klärte. In der 80. Minute gelang den Heimischen dann die Vorentscheidung. Nach einem schönen Spielzug über Weber und Kienzl war Toth zur Stelle und erzielte das 2-0. In der Schlussphase setzten die Draßburger naturgemäß alles auf eine Karte und so gelang den Neusiedlern in der 87. Minute auch das alles entscheidende 3-0 durch Szgener. Mit diesem Tor waren nun alle Zweifel über die Vorherrschaft im Burgenland beseitigt.

Markus Seyser (Sektionsleiter SC Neusiedl am See):

"Wir haben uns heute diesen Sieg hart erarbeitet. Die Draßburger sind immer wieder gefährlich vor unser Tor gekommen, aber uns Goalie Kraus war heute unbezwingbar. Er hat die Partie seines Lebens gespielt. Aufgrund der Ungewissheit wie es mit der Regiionalliga Ost nächstes Jahr weiter gehen wird, ob es einen Absteiger geben wird oder nicht, ist jeder Sieg für uns immens wichig, um erst gar nicht die abstiegsbedrohte Tabellenregion zu kommen. Natürlich sind wir heute überglücklich und freuen uns sehr, die Vorherrschaft im Burgenland untermauert zu haben. "

Die Besten:

Neusiedl: Kraus (TW), Kienzl (ZM)

Draßburg: Jovetic (IV)

