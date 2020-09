Team Wiener Linien entführt drei Punkte aus Draßburg

Details Freitag, 18. September 2020 22:19

In der 5. Runde der Regionalliga Ost traf der ASV Draßburg auf den SC Team Wiener Linien. Die Wiener, die in der Vorwoche die ersten Punkte einfahren konnten, wollten in Draßburg nachlegen und den zweiten vollen Erfolg in Folge feiern. Auch die Draßburger wollten den Sieg in der Vorwoche in Wiener Neustadt bestätigen und mit einem Sieg über das Team Wiener Linien nachlegen.

Jasmin Delic avanciert zum Matchwinner

Bei den Wienern stand vor allem ein Spieler im Mittelpunkt des Geschehens, nämlich Jasmin Delic. In der 27. Minute erzielte er das 1:0 für die Gäste. Nach einem weiten Ausschuss von Torhüter Ertan Uzun erkannte er, dass der Torhüter der Draßburger, Lukas Stifter, etwas zu weit vor dem Tor stand und versenkte die Kugel mit der Innenseite zur Führung für die Gäste. Bis zum Pausenpfiff vom niederösterreichischen Schiedsrichter Christopher Mayrhofer passierte nicht mehr allzu viel. Die 120 Zuseher in Draßburg sahen bis zur Halbzeitpause ein Spiel mit wenigen Höhepunkten auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Wiener dann die Schlagzahl. Das Spiel wurde nun rassiger, vor allem das Team Wiener Linien kombinierte nun flüssiger und kam so auch zu einigen Torchancen. Die Wiener verabsäumten nach der Pause den Sack zuzumachen, ging man doch relativ leichtfertig mit den vorgefundenen Chancen um. Drei hochkarätige Chancen, wo man alleine auf den Torhüter der Heimischen lief, wurden allesamt ausgelassen. So kam es, wie es kommen musste. In der 77. Minute erzielte Marco Anderst den Ausgleich für die Draßburger. Dem voraus ging eine strittige Szene: Ein Wiener lag verletzt am Boden, die Draßburger führten den Einwurf dennoch schnell aus und nutzten die Unkonzentriertheit der Favoritner eiskalt und egalisierten den Ausgleich. Auch die heftigen Proteste von Team Wiener LInien Trainer Herbert Gager konnten das nicht ändern, sie brachten ihm nur die gelbe Karte wegen Kritik ein. In der 85. Minute stand dann erneut Jasmin Delic im Fokus. Nach einer schönen Flanke von David Rajkovic war Delic erneut zur Stelle, diesemal mit dem Kopf, und brachte die Wiener erneut in Führung, die diese auch bis zum Schlusspfiff behaupten und somit drei Punkte aus dem Burgenland entführen konnten.

Hertbert Gager (Trainer Team Wiener Linien) unmittelbar nach dem Schlusspfiff

"Wir haben in der 2. Halbzeit verabsäumt das 2:0 zu erzielen, und bekommen dann ein unnötiges Gegentor. Meine Mannschaft hat aber nicht den Sand in den Kopf gesteckt sondern weiter Gas gegeben. Zum Schluss hat dann doch der Fußballgott auf uns herunter geschaut. In Draßbrug zu gewinnen ist keine Selbstverständlichkeit. Meine Mannschaft hat eine läuferische und spielerische Topleistung abgerufen. Wir freuen uns sehr über die drei Punkte."

Die Besten:

Draßburg: -

Team Wiener Linien: Jasmin Delic (Stürmer)

Alexander Kögler

