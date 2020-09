Wiener Viktoria bleibt weiter ohne Sieg - 1:3 in Traiskirchen

Details Freitag, 18. September 2020 23:12

Am Freitag Abend traf in der 5. Runde der Regionalliga Ost der FCM ProfiBox Traiskirchen auf den SC Wiener Viktoria. Die favorisierten Traiskirchner wollten sich mit einem Sieg über Wiener Viktoria im Mittelfeld festsetzen, für die Wiener hingegen ging es darum, im fünften Saisonspiel den ersten vollen Erfolg einzufahren. Die Wiener wirkten in der Anfangsphase konzentrierter und fokussierter, spielten unbekümmert, attackierten hoch und setzten die Traiskirchner damit gehörig unter Druck.

Vorentscheidung nach der Pause

In der 14. Minute wurde dieser Aufwand auch belohnt. Nach einem Stanglpass von der rechten Seite stand Richard Windisch goldrichtig und sorgte - für die zu diesem Zeitpunkt - verdiente Führung der Gäste. Die Heimischen fanden in den ersten 20 Minuten gar nicht ins Spiel und fanden gegen die ambitionierten Wiener kein Mittel. Nach 20 Minuten drehte sich jedoch das Blatt, die Traiskirchner nahmen das Heft des Handelns nun selbst in die Hand, waren spielbestimmend und zeigten das gewohnt gute Kombinationsspiel. In der 36. Minute gelang den Niederösterreichern dann auch der Ausgleich. Nach einem schönen Lochpass von Eldis Bajrami versenkte Patrick Haas aus spitzem Winkel den Ball im Tor der Wiener. Mit diesem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause. In der zweiten Spielhälfte machte die Truppe von Markus Bachmayer dort weiter, wo man in der 1. Hälfte aufgehört hatte, so wurden zahlreiche gute Chancen heraus gespielt. In der 56. Minute fiel dann die Vorentscheidung. Nach einem abgewehrten Eckball kam der Ball erneut zu Eldis Bajrami, der den Ball nochmals mit einer Flanke ins Zentrum brachte, wo Oliver Mohr zur Stelle war und per Kopf die Führung für die Traiskirchner besorgte. Die Traiskirchner kontrollierten nun das Spiel und sorgten nur 11 Minuten später für die Entscheidung in diesem Spiel. Nach einem schönen Pass von Florian Fischerauer war der Torschütze zum 1:0, Patrick Haas, erneut zur Stelle und erzielte das 3:1 für Traiskirchen. In der Schlussphase kämpfte die Wiener Viktoria zwar weiter und versuchte dem Spiel eine Wende zu geben, kam aber über ein paar wenige Halbchancen nicht hinaus. Es blieb beim 3:1 für die Heimischen.

Maximilian Doller (Co-Trainer FCM Traiskirchen):

"Abgesehen von den ersten 20 Minuten hat unsere Mannschaft eine fabelhafte Leistung abgerufen. Die Mannschaft hat heute spielerisch wieder auf der ganzen Linie überzeugt. Wie die Mannschaft auch in schwierigen Phasen immer wieder spielerische Lösungen kreiert ist beeindruckend. Es ist eine große Freude den Jungs beim Fußballspielen zuzusehen. Auch wenn wir "erst" 6 Punkte auf dem Konto haben, waren wir in keinem Spiel der Saison die schlechtere Mannschaft. Ich bin überzeugt, wenn wir dieses Niveau halten, dass wir noch viel Freude mit diesem Team haben werden."

Die Besten:

Traiskirchen: Eldis Bajrami (Rechts Außen)

Wiener Viktoria: -

Alexander Kögler

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten