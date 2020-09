1:0 gegen Wr. Neustadt - Wiener Sport-Club surft weiter auf Erfolgswelle!

Details Samstag, 19. September 2020 07:38

"Das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch geistig eine riesige Herausforderung für die Mannschaft. Wir als Wiener Sport-Club stehen ja auch zumeist in der Pflicht in den Spielen zu agieren und das erfordert auch geistige Frische." Nach dem knappen 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den 1. Wiener Neustädter SC, zeigte sich Trainer Robert Weinstabl, ob der Leistung im Spiel und generell in den vergangenen Wochen mehr als zufrieden. "Wir haben nun das 5. Spiel in knapp zwei Wochen bewältigen müssen, das ist auch so früh in der Saison bereits eine große Herausforderung." In einem Spiel mit vielen Torchancen für die Hausherren, setzte sich die Weinstabl-Elf dank eines Elfmeters von Andrej Todoroski mit 1:0 durch und liegt nun, zumindest vorrübergehend an der Tabellenspitze.

Guter Start in die Partie!

Die Gäste um Trainer Jürgen Burgemeister taten sich über die gesamte Spielzeit schwer aus dem Spiel heraus zu gefährlichen Situationen zu kommen. Der WSC hingegen startete mit dem Selbstvertrauen aus 4 Pflichtspielsiegen in dieser Saison gut in die Partie. Erste Möglichkeiten durch Todoroski oder Hirschhofer ließ man jedoch noch liegen. Nach knapp 20 Minuten entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel eines Wiener Neustädters im eigenen Strafraum jedoch auf Strafstoß für den Wiener Sport-Club. Diesem nahm sich der bisher glänzend aufgelegte Andrej Todoroski versenkte das Leder sicher zum 1:0 in die Maschen (20.). So aggressiv man die ersten 30 Minuten war, so passiv waren dann die letzten 15 Minuten vor der Pause. Die Gäste kamen auf, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. So ging es mit dem 1:0 in die Pause.

Chancen auf Kantersieg ausgelassen!

Der zweite Durchgang war dann für den WSC ein Spiel mit vielen Möglichkeiten auf einen höheren Sieg. Aufgrund der Tatsache, dass die Gäste nun etwas mehr fürs Spiel machen mussten, ergaben sich für die Weinstabl-Elf Räume. Alleine Ivan Andrejevic scheiterte zweimal alleine vorm Tor an Wiener Neustadt-Goalie Philipp Klar. Sein Sturmpartner Thomas Hirschhofer ließ ebenfalls Möglichkeiten liegen. Auch der eigewechselte Julian Küssler fand Chancen vor, scheiterte jedoch die Vorentscheidung zu fixieren. So blieb es bis zum Schluss eng. Wiener Neustadt kam aus dem Spiel heraus weiterhin nicht wirklich zu Möglichkeiten, jedoch häuften sich die Standards. Da gab es des öfteren brenzlige Situationen, am Ende hieß der Sieger jedoch erneut Wiener Sport-Club.

Robert Weinstabl (Trainer Wiener Sport-Club) nach dem erneuten Sieg:

"Ohne überheblich klingen zu wollen, das heutige Spiel haben wir uns selber schwer gemacht. Wir haben Wiener Neustadt eigentlich über die gesamte Spielzeit gut im Griff gehabt, hätten jedoch unsere Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit besser nützen müssen. Trotzdem möchte ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen. Nach dem 5. Spiel in 15 Tagen, haben wir erneut dominiert. Wenn du immer agieren musst und nicht nur reagieren, erfordert das auch eine gewisse geistige Frische. Die hat mein Team heute erneut bewiesen und das macht mich wirklich sehr stolz. Jetzt können wir die nächste Woche endlich einmal zur Regeneration und ordentlichem Training nützen, können den Sieg mal ein wenig sacken lassen."

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Andrej Todoroski (MIT), Thomas Hirschhofer (ST)

1. Wiener Neustädter SC: Philipp Klar (TW)

Marco Wiedermann

