Erster Punkteverlust für den WSC - 1:1 gegen Traiskirchen

Details Freitag, 25. September 2020 22:48

In der von Absagen geprägten 6. Runde der Regionalliga Ost traf der Wiener Sport-Club auf den FCM Profibox Traiskirchen. Der Wiener Sport-Club, der bislang alle Saisonspiele gewonnen hatte, wollte gegen die Gäste aus Traiskirchen nachlegen und die nächsten 3 Punkte einfahren. Die Traiskirchner hingegen wollten den Sieg aus der Vorwoche gegen Wiener Viktoria bestätigen und im heutigen Duell mit dem Wiener Sport-Club nachlegen.

Die 900 Zuseher am Sport-Club Platz sahen von Beginn an ein interessantes und hochklassiges Spiel. Der WSC hatte in der Anfangsphase teilweise Probleme beim Spielaufbau, wodurch auch das 1:0 für die Gäste in der 12. Minute fiel. Nach einem Ballverlust in der eigenen Hälfte des Wiener Sport-Club auf der linken Seite wurde der Ball in die Mitte gespielt und Patrick Haas nützte diese Gelegenheit zur Führung für die Gäste. Ab der 25. Minute kamen dann aber die Dornbacher besser ins Spiel.

Freistoß bringt den Ausgleich

In der 30. Minute zeigte dann Andrej Todoroski, dass er nicht nur ein hervorragender Fußballer, sondern auch ein exzellenter Freistoßschütze ist. So zirkelte er den Ball aus 25 Metern ins Tor der Gäste. Für Torhüter Dominik Krischke gab es nichts zu halten. Bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Roland Braunschmidt passierte dann nicht mehr viel. Außer ein paar Halbchancen auf beiden Seiten war nichts zu sehen. Nach der Pause entwickelte sich dann ein regelrechter Schlagabtausch mit guten Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Beide Mannschaften zeigten, dass sie nicht umsonst zu den spielstärksten Mannschaften der Liga zählen. Beide versuchten spielerisch zu Lösungen zu kommen, und so sahen die Fans ein echtes Topspiel. Die wohl beste Chance für den Wiener Sport-Club vergab der kurz davor eingewechselte Miroslav Beljan, er traf in der 73. Minute aber nur Alluminium. Den Matchball hatten dann die Niederösterreicher am Fuß. In der 85. Minute konnten sich die Gäste auf der rechten Seite durchspielen, den Stanglpass konnte Patrick Haas jedoch nicht verwerten. Er scheiterte am bärenstarken WSC-Goalie Florian Prögelhof. Es blieb daher bei einem leistungsgerechten 1:1.

Maximilian Doller (Co-Trainer FCM Profibox Traiskirchen):

"Es war ein tolles Spiel von beiden Mannschaften. Dieses Spiel war Werbung für die Regionalliga Ost. Beide Mannschaften haben ihre Qualität im spielerischen Bereich, daher haben die Zuschauer heute auch ein wahres Topspiel gesehen. Wir sind mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis hier am Sport-Club Platz sehr zufrieden. Mit etwas Glück hätten wir das Spiel heute gewinnen können, das gilt aber auch für den Wiener Sport-Club. Ich denke daher, dass das 1:1 in Ordnung geht. Dieser Punkt gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden, schwierigen Aufgaben."

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Florian Prögelhof (Torhüter)

Traiskirchen: Florian Fischerauer (rechtes Mittelfeld)

Alexander Kögler