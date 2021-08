Spektakuläres 3:3 - Stripfing und Aufsteiger Vienna spielen zum Auftakt remis!

Details Samstag, 31. Juli 2021 11:39

Es war das Eröffnungsspiel der neuen Regionalligasaison 2021/22 und gleich dieses hatte jede Menge Spektakel zu bieten. Aufsteiger First Vienna FC war beim Titelmitfavoriten SV Stripfing zu Gast und musste gleich einmal zeigen, dass man sich den Aufstieg in Österreichs dritthöchster Liga verdient hatte. Und das tat die Mannschaft von Trainer Alexander Zellhofer auf jeden Fall. In einer temporeichen Partie schenkte sich keines der beiden Teams etwas. Am Ende mussten sich beide, nach viel Dramatik in den Schlussminuten, mit einem Punkt zufrieden geben.

Chancenarmer Beginn

Im Gegensatz zum Cupspiel konnte Trainer Zellhofer wieder auf bewährte Kräfte in der Abwehr zurückgreifen Thomas Kreuzhuber und Noah Steiner in der Innenverteidigung, Jiri Lenko links auf der Außenbahn. Die Vienna versuchte von Beginn an das Spiel zu diktieren, was in den ersten Minuten auch gut gelang. Man hatte die Jungs von Stripfing-Trainer Johann Kleer gut im Griff, konkrete Szenen vor dem gegnerischen Tor konnte man indes vorerst nicht erarbeiten. Die Heimelf wirkte vorsichtig, lauerte aber im Bewusstsein ihrer Stärken auf ihre Chance. Die erste bot sich nach etwa 10 Minuten. Ali Sahintürk zog von der linken Seite mit dem Ball energisch in die Mitte, sein Schuss verfehlte das Ziel doch recht deutlich. Nach der anfänglichen optischen Überlegenheit der Vienna, bekamen die Fans nun ein ausgeglichenes Spiel zu sehen, in dem die Hausherren ein wenig stärker in den Zweikämpfen agierte, die Zellhofer-Elf hingegen durch gutes Positionsspiel auffiel. Beide Seiten ließen jedenfalls kaum gefährliche Angriffe zu. Die größte Chance auf die Führung hatte in dieser Phase Vienna-Spieler Cedomir Bumbic, der mit einem Kopfball an die Latte jedoch knapp scheiterte.

Treffer kurz vor der Pause

Die Führung durch die Gastgeber fiel dann aus einer Standardsituation. Nach einem Freistoß zur Mitte vergaß die Vienna Abwehr auf Sahintürk, der links im Strafraum frei gelaufen war und die Vorlage mit einem Heber an Lukse vorbei abschloss (39.). Die Vienna ließ sich jedoch nicht lange um eine Antwort bitten. Knapp vor der Pause wurde die Abwehr mit einem dynamischen Angriff über rechts ausgehebelt, Bumbic lauerte am 2. Pfosten und vollendete zum Ausgleich (45.+2).

Vienna dreht das Spiel

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten den Gästen. Nach einer Phase, wo sich die Döblinger mehr und mehr dem gegnerischen Tor angenähert hatten, brachte ein Eckball die Führung. Luca Edelhofer bezwang Keeper Sadilek mit einem Flachschuss aus etwa 20 Meter (57.). Doch lange sollte die Freude über die Führung nicht anhalten. Nach einem Foul im Strafraum der Vienna, legte sich Patrik Eler den Ball auf den Punkt und schloss sicher zum 2:2 ab (65.).

Dramatische Schlussminuten

Es folgten noch einmal spannende letzte 10 Minuten. Hier hatte die Vienna die besseren Gelegenheiten, so wurde Szotkowski ideal im Strafraum freigespielt, er jagte das Leder jedoch über das Tor. Dafür gelang dem Tschechen in der 85. Minute nach Doppelpass mit Bumbic eine gute Flanke in den Strafraum. Mario Konrad hechtete in diese Flanke und erzielte per Kopf das 3:2 und den vermeintlichen Siegestreffer der Gäste (85.). Doch auch das sollte noch nicht der Schlusspunkt in dieser Partie sein. Vienna-Spieler Bumbic verlor den Ball im gegnerischen Strafraum, Teile der Mannschaft waren da aber in der Vorwärtsbewegung um Bumbic zu unterstützen. Dies nützte Stripfing mit einem raschen Gegenangriff in die leeren Räume. Letztlich war Zvonimir Ziger auf der linken Seite frei und erzielte noch den Ausgleich (90.+4). Es war dies der Schlusspunkt in einem abwechslungsreichen Spiel, es waren sich wohl alle einig, es wurde den Erwartungen eines Spitzenspiels der Liga gerecht.

Johann Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem dramatischen Auftakt:

"Der Ausgleich in der 47. Minute hat mental viel Energie gekostet, glaube ich. Aber dass wir dann zweimal retour gekommen sind, ist toll von der Mannschaft. Schlussendlich haben die Leute ein Topspiel in der Regionalliga gesehen, aber ich weiß auch, dass beide Mannschaften noch Luft nach oben haben. Mit dem Ergebnis können wir gut leben. Natürlich, wenn ich Vienna bin, und - wann war das - in der 92. Minute den Ausgleich kriege, werde ich sagen, dass es unglücklich oder nicht verdien ist. Die Krönung wäre gewesen, wenn der Ziger noch das 4:3 gemacht hätte. Aber so ist Fußball. Ich glaube, in Summe ist es dann ziemlich gerecht gewesen."

1:0 Ali Sahintürk (39.)

1:1 Cedomir Bumbic (45+2.)

1:2 Luca Edelhofer (57.)

2:2 Patrik Eler (66., Elfmeter)

2:3 Mario Konrad (86.)

3:3 Zvonimir Ziger (94.)

Die Besten:

SV Stripfing: Ali Sahintürk (ST), Zvonimir Ziger (VT)

First Vienna FC: Mario Konrad (ST), Cedomir Bumbic (MIT)

