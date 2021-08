4:1 gegen Wiener Neustadt - Viktoria feiert klaren Auftaktsieg!

Details Sonntag, 01. August 2021 12:54

Für den 1. Wiener Neustädter SC war die erste Runde der neuen Meisterschaftssaison in der Regionalliga Ost eine zum Vergessen. Mit ambitionierten Zielen in das erste Duell der Saison gestartet, musste man sich beim SC Wiener Viktoria und Trainer Toni Polster in Wien Meidling klar und deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Nach einer durchaus ausgeglichenen ersten Halbzeit, zogen die Hausherren in Halbzeit zwei das Tempo an und überrollten die Mannschaft von Neo-SC-Trainer Oliver Oberhammer. So musste sich dieser in seinem ersten Liga-Spiel klar und deutlich geschlagen geben.

Frühe Führung, verdienter Ausgleich

Die Hausherren legten einen Start in die neue Saison hin, die ihrem Trainer Toni Polster bestimmt gefallen haben dürften. Temporeich und druckvoll markierte man bereits nach 4 Minuten die Führung. Die Gäste aus Wiener Neustadt vergaßen Bough Kevin Guy Roland Bangai nach einem Eckball besser zu decken und dieser konnte schon nach kurzer Zeit wuchtig zum 1:0 einköpfen (4.). Auch in weiterer Folge war von der Mannschaft SC-Trainer Oberhammer wenig zu sehen, doch mit Fortdauer der Partie fand man doch besser ins Spiel. Erste Chancen für die Blau-Weißen stellten sich ein, vorerst noch ohne Erfolg. Nach einer halben Stunde klingelte es dann bei den Heimischen. Vorausgegangen war dem wieder ein Eckball. Christoph Leitgeb stieg am höchsten und markierte das wichtige 1:1 für den letztjährigen Tabellenletzten (31.). "In dieser Phase hatte ich das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren und das haben die letzten Minuten vor der Pause auch bestätigt", so Oberhammer über die Schlussphase der ersten 45 Minuten.

Viktoria schlägt zurück

Doch mit dem Spielverlauf in Halbzeit zwei, hätte dann auch Oberhammer wohl eher nicht gerechnet. Die Wiener übernahmen prompt wieder das Kommando. Nach einem Abwehrfehler und einem Gestocher im Wiener Neustädter Sechzehner war es erneut Kevin Bangai, der den Ball über die Linie bugsierte (60.). Die Viktoria führte 2:1 und legte nur sechs Minuten später nach. Bei einem Freistoß kam Noah Schindler frei zum Kopfball (66.). Oberhammer setzte alles auf eine Karte, schöpfte seine fünf Wechseloptionen aus. Kurz danach trat der schlimmste Fall aus Wiener Neustädter Sicht ein. Bei einem Eckball krachten SC-Schlussmann Philipp Klar und Matej Sabdos zusammen. Der Keeper musste mit Verdacht auf einen Nasenbeinbruch raus. Der eingewechselte Stürmer war benommen. Der mächtige Brummschädel verhinderte ein Weitermachen. Leitgeb tauschte sein Feldspieler- mit dem Tormanntrikot. Der SC konnte mit zwei Mann weniger nicht mehr zur Aufholjagd ansetzen. Viktorias Marek Rigo sorgte mit einem Weitschusstor für den Schlusspunkt (86.).

Wiener Neustadt-Trainer Oliver Oberhammer: "Man hat gemerkt, dass die Mannschaft nervös war. Der Start war denkbar schlecht. Wir haben nach der Pause dann zwei Tore durch Eigenfehler bekommen, eines wieder durch einen Standard, beim anderen haben wir schlecht verteidigt, insofern war die Niederlage verdient. Was schmerzt ist aber, dass zwei Spieler jetzt vielleicht verletzt ausfallen."

Wiener Viktoria-Coach Toni Polster: "Es ist nicht alles Gold, was heute glänzt. Das erste Tor hat uns nicht das Selbstvertrauen gegeben, was ein Tor geben sollte. Zweite Hälfte waren wir dann körperlich sehr gut."

Tore:

1:0 Bough Kevin Guy Roland Bangai (4.)

1:1 Christoph Leitgeb (31.)

2:1 Bough Kevin Guy Roland Bangai (60.)

3:1 Noah Schindler (66.)

4:1 Marek Rigo (86.)

Die Besten:

SC Wiener Viktoria: Bough Kevin Guy Roland Bangai (ST), Noah Schindler (VT)

1. Wiener Neustädter SC: keiner

MW

