0:4 - 1. WNSC gegen Stripfing auf verlorenem Posten!

Samstag, 07. August 2021

Die Ausgangsposition vor der Partie war mehr als deutlich, nach dem Spiel war sie es mindestens genauso. Abstiegskandidat gegen Titelanwärter oder mit anderen Worten: 1. Wiener Neustädter SC gegen SV Stripfing. Die 2. Runde der Regionalliga Ost brachte für die Mannschaft von Stripfing-Trainer Johann Kleer das Auswärtsmatch in Wiener Neustadt und dabei einen mehr als ungefährdeten 4:0-Triumpf. Richtig Fahrt nahm man allerdings nach einem Patzer von WNSC-Kapitän Piermayr auf.

Hiobsbotschaft vor Beginn

Für die Hausherren und Trainer Oliver Oberhammer begann der Arbeitstag schon denkbar schlecht, musste er doch neben Torjäger Osman Bozkurt auch Stammkeeper Philip Klar verletzungsbedingt vorgeben. So spielte sich die Partie wie zu erwarten von Beginn an nur in der Hälfte der Hausherren ab. Stripfing übernahm früh die Kontrolle, wirkliche Chancen konnten sie sich zunächst aber nicht herausspielen.

Patzer bringt Führung

Der Stripfing Offensivdrang ließ Wiener Neustadt Platz im Konter, allerdings machten die Hausherren zu wenig daraus. So wie Matej Sabados, der gemeinsam mit Marco Dominkus eine anfängliche Überzahl nicht entsprechend nutzen konnte. Die Gäste blieben dominant, allerdings ab dem gegnerischen Zwanziger ohne der nötigen Kreativität. Da brauchte es einen vermeidbaren Fehlpass von Neustadt-Kapitän Thomas Piermayr, um vor der Pause doch noch die Führung zu erzielen – Oksar Fotr nahm das Geschenk dankend an und versenkte die Kugel im Netz (41.).

Entscheidung

Durchgang zwei begann gleich mit der dicksten Stripfing-Chance, doch WNSC-Ersatzgoalie Harald Otto konnte sich gegen Patrick Eler auszeichnen. In dieser Tonart sollte es jedoch weitergehen. Stripfing war auch nach dem Seitenwechsel äußerst spielbestimmend. Und sorgte wenig später auch schon für die Vorentscheidung: Die Gäste nutzten Wiener Neustadts Schwäche bei Eckbällen eiskalt aus, erzielten durch Patrik Eler per Kopf das entscheidende 2:0 (52.). Wieder kam aus Sicht der Hausherren dabei ein Gegner völlig ungestört im Fünfer zum Kopfball.

Gäste legen eins drauf

In der Folge nahmen die Stripfinger den Fuß vom Gas, was wiederum mehr Spielanteile für Wiener Neustadt bedeutete. Nach gut einer Stunde hatte Gergö Fönyedi die dickste SC-Chance am Fuß, er verlängerte aber einen sehenswerten Heber des eingewechselten Manuel Seidl nur neben das Tor. Die Neustädter Gegenwehr wurde kurzerhand beendet. Kürsat Güclü vollendete eine herrliche Tiki-Taka-Kombination am gegnerischen Sechzehner zum 3:0 (70.). Kurz vor Schluss verwandelte Hakan Gökcek noch einen Elfer zum 4:0-Endstand (85.).

Johann Kleer (Trainer SV Stripfing) nach dem klaren Erfolg:

„Hier am großen Platz in Wiener Neustadt brauchten wir ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt, müssen aber die Partie schon früher entscheiden. Durch die vielen Wechsel ist ein wenig der Spielfluss verloren gegangen, der Sieg und das Ergebnis gehen aber in Ordnung.“

Tore: 0:1 Oskar Fotr (41.), 0:2 Patrik Eler (52.), 0:3 Kürsat Güclü (70.), 0:4 Hakan Gökcek (85.)

Die Besten:

1. Wiener Neustädter SC: keiner

SV Stripfing: Oskar Fotr (ST), Patrick Eler (VT)

MW

