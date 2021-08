4:1 gegen Draßburg - Vienna feiert erfolgreiches RLO-Heim-Comeback!

Details Samstag, 07. August 2021 09:02

1132 Zuschauer wollten sich das Heim-Comeback des First Vienna FC 1894 in der Regionalliga Ost nicht entgehen lassen. Im ersten Match auf der Hohen Warte empfing der Aufsteiger den burgenländischen Verein ASV Draßburg und konnte dabei gleich einmal unterstreichen, dass man im Kampf um den Meistertitel auf jeden Fall zu vermerken ist. Mit einem mehr als überzeugenden Auftritt und einem schlussendlich verdienten und sicheren 4:1-Heimsieg schickte man die Truppe von Franz Lederer wieder zurück nach Hause. Der Sieg wurde durch starke Minuten kurz vor und nach dem Seitenwechsel fixiert.

Draßburgs überraschend druckvoller Beginn

Die Burgenländer begannen stark, die Angreifer übten sofort Druck auf die Vienna-Hintermannschaft aus, das Mittelfeld stand kompakt und die Abwehr war hoch positioniert, für die Vienna vielleicht überraschend hoch. Sie erarbeiteten sich auch die erste Chance. Aus einem Freistoß kam eine gefährliche Flanke in den Strafraum, der Kopfball verfehlte jedoch das Tor von Andreas Lukse. Auch in weiterer Folge waren Standards ein profundes Mittel, die Vienna musste also auf der Hut sein. Die Hausherren ihrerseits versuchten es immer wieder mit Pässen in die Tiefe auf die Spitzen Mario Konrad und Luca Edelhofer. Erfolg brachte dies jedoch keinen, zumindest aber konnte man die Angriffsversuche der Gäste mittlerweile zumeist im Keim ersticken.

Doppelschlag

Man freundete sich bereits mit dem Gedanken eines torlosen Spielstandes zur Halbzeit an, als doch noch der Durchbruch für die Hausherren gelang. Konrad konnte sich von seiner Bewachung auf der halblinken Seite lösen und spielte einen perfekten Pass auf Edelhofer, der das Leder nur mehr über die Linie drücken musste (43.). Die Vienna setzte nach, ein Angriff auf der rechten Seite, Bacher lancierte Edelhofer, der nun seinerseits Konrad das Leder ideal servierte. Der routinierte Stürmer ließ sich diese Chance nicht entgehen (45.).

Entscheidung nach der Pause

Edelhofer schnappte sich kurz nach Wiederanpfiff die Kugel und knallte sie aus knapp 20 Metern in die Maschen und sorgte damit nach nicht einmal 3 Minuten für die Vorentscheidung in der Begegnung (48.). Von nun an spielte sich die Vienna mit dem Gegner. Reihenweise kamen die Hausherren nun zu Chancen, allesamt wurden jedoch vergeben. Nach einer Stunde gelang dann doch der vierte Treffer. Nach einem Eckball von Jiri Lenko, stieg Markus Wostry am höchsten und verwertete die perfekte Hereingabe zum 4:0 (60.).

Nico Kraus konnte dann nur noch Ergebniskosmetik betreiben und verkürze für Draßburg noch auf 1:4 (70.). Am Sieg der Vienna änderte das freilich nichts mehr, die letzten Minuten im Spiel wurden souverän heruntergespielt und am Ende stand ein verdienter 4:1-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Mario Konrad (Stürmer Vienna FC) nach dem Spiel:

"Ich glaube schon, dass wir von der forschen offensiven Spielweise des Gegners überrascht wurden und anfangs gar nicht zu unserem Spiel gefunden haben. Wichtig war, dass wir dem Gegner kaum Chancen zugestanden und so uns in das Spiel hinein gekämpft haben. Durch die beiden Treffer vor der Pause wurde es dann insgesamt einfacher, der dritte war die Entscheidung."

Tor: 1:0 Edelhofer (43.); 2:0 Konrad (45.); 3:0 Edelhofer (48.); 4:0 Wostry (60.); 4:1 Kraus (70.)

Die Besten:

First Vienna FC 1894: Luca Edelhofer (ST), Jiri Lenko (MIT)

ASV Draßburg: keiner

