3:1 gegen Mauerwerk - Admiras Juniors feiern 1. Saisonsieg!

Details Sonntag, 08. August 2021 08:08

"Mit den drei Punkten bin ich natürlich sehr zufrieden", kam es aus dem Trainer der Admira Juniors, Tilo Morbitzer, nach dem Schlusspfiff erleichtert heraus. Im Heimspiel gegen den FC Mauerwerk, fuhren die Jungs des 44-jährigen Deutschen einen ungefährdeten 3:1-Erfolg ein. Der Sieg hätte jedoch auch höher ausgehen können, war aber trotzdem nicht leicht zu erringen, mussten die Hausherren doch erst einen frühen 0:1-Rückstand aufholen. Am Ende stand der erste "Dreier" der Saison jedoch nicht zur Diskussion.

Profis helfen aus

Tilo Morbitzer holte aus der Bundesligamannschaft der Admira die beiden Profis Marco Kadlec und Matthias Ostrzolek. Speziell zweiterer ließ sich von der "Degradierung" jedoch nicht beeinflussen und zeigte eine wirklich beherzte und engagierte Leistung auf dem Rasen. Der erste Durchgang hatte es in sich. Zunächst mussten die Hausherren jedoch einen Rückstand wettmachen. Durch ein unglückliches Eigentor von Julian Buchta gingen die Gäste rund um Trainer Patrick Kasuba mit 1:0 in Führung (8.). Lange sollte diese jedoch nicht halten. Man sah schnell, dass sich die Juniors möglichst schnell wieder ins Spiel bringen wollten. Sie antworteten zehn Minuten später durch Mamina Badji und einem tollen Tor mit dem Ausgleichstreffer (18.). Wiederum keine zehn Minuten später lagen die Juniors dank eines Tores von Isuf Ajradini schon mit 2:1 in Front (26.). Zwischenzeitlich reagierte Mauerwerk-Trainer Kasuba auf die inferiore Vorstellung seiner Truppe und wechselte zweimal. Das sollte jedoch nichts bringen, kurz vor der Pause machte dann Angelo Gattermayer mit dem 3:1 den Deckel drauf (43.).

Spielverwaltung

Durchgang zwei hatte dann weniger Highlights und keine Tore mehr zu bieten, die Juniors hätten das Ergebnis jedoch mit einer besseren Chancenverwertung noch deutlicher gestalten können. Mehrere durchaus gute Möglichkeiten ließ man leichtfertig aus, was am Ende jedoch keinen Unterschied mehr machte - der 3:1-Heimsieg stand ohnehin schon seit längerem fest.

Tilo Morbitzer (Trainer Admira Juniors) nach dem Sieg:

"Mit den drei Punkten bin ich natürlich sehr zufrieden. Wir haben nach dem frühen Rückstand gut reagiert. Wir hätten aber ohne Probleme auf 7:1 stellen können. Da rede ich nicht von Chancen die man mal machen kann, sondern machen muss. Trotzdem sind wir froh, dass wir nun unseren 1. Saisonsieg einfahren konnten."

Tore: 0:1 Julian Buchta (8., Eigentor), 1:1 Mamina Badji (18.), 2:1 Isuf Ajradini (26.), 3:1 Angelo Gattermayer (43.)

Die Besten:

Admira Juniors: Mamina Badji (LA), Matthias Ostrzolek (LV)

FC Mauerwerk: keiner

MW

