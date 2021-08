2:1 - TWL Elektra holt gegen Bruck 2. Saisonsieg!

Details Sonntag, 08. August 2021 09:06

Erneut knapp, erneut späte Tore und aber wieder gewonnen. Wie schon beim 1:0 gegen die Admira Juniors vergangene Woche zeigte die neu formierte TWL Elektra im Heimspiel gegen ASK/BSC Bruck/Leitha, eine bis zum Schlusspfiff konzentrierte Leistung und konnte so einen knappen aber verdienten 2:1-Heimsieg einfahren. Für Trainer Herbert Gager war es im zweiten Spiel der zweite Sieg.

Ausgeglichene Halbzeit

Durchgang eins war von wenigen Highlights geprägt. Beide Mannschaften versuchten ihr Spiel durchzuziehen, speziell den Gästen um Trainer Martin Mikulic gelang das jedoch nicht so, wie in der Vorwoche als man Leobendorf nach bärenstarker Leistung noch mit 3:1 in die Schranken weisen konnte. TWL Elektra präsentierte sich auch schon wie in der Vorwoche kampfstark und bissig, organisiert in der Abwehr und durchaus auch spielfreudig - lediglich es schauten keine Tore heraus und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Elektra zieht davon

Nach dem Seitenwechsel sollte das Spiel dann doch mehr Fahrt aufnehmen und auch mehr Höhepunkte für die knapp 200 angereisten Fans bieten. Bis zum ersten Tor musste man aber auch wieder warten. Jasmin Delic stellte dann nach einer schönen Aktion mit dem ersten richtig gefährlichen Angriff in Halbzeit zwei auf 1:0 für die Hausherren (64.). Nun waren die Gäste gezwungen zu reagieren und man erkannte auch, dass sie schnellstmöglich ins Spiel zurückfinden wollten. Richtig gelingen sollte ihnen das jedoch nicht und als Schiedsrichter Heiner eine Viertelstunde vor Schluss im Strafraum der Gäste auf den Punkt zeigte, hatten die Hausherren die Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Diese Chance ließ sich David Rajkovic nicht entgehen und stellte sicher den Zwei-Tore-Vorsprung her (77.). So blieb Bruck nur noch knapp 15 Minuten inkl. Nachspielzeit übrig, um das Spiel noch positiv zu gestalten. Ein Treffer sollte gelingen, jedoch viel zu spät. Simon Furtlener konnte kurz vor Schlusspfiff nur noch auf 1:2 verkürzen (90. +3), die erste Saisonniederlage stand dabei schon fest.

Torfolge: 1:0 Jasmin Delic (64.), 2:0 David Rajkovic (77., Elfmeter), 2:1 Simon Furtlehner (90+3.)

Die Besten:

TWL Elektra: Jasmin Delic (ST)

ASK/BSC Bruck/Leitha: keiner



MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!