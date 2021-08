4:3 in Bruck - Admira Juniors gewinnen irres Torfestival!

Details Samstag, 14. August 2021 07:09

"Unser Problem waren eindeutig diese vielen Fehler, die die Admira Juniors eiskalt ausgenutzt haben", gibt ein resignierter Mario Santner bekannt. Der ASK-BSC Bruck/Leitha empfing zum Auftakt der 3. Runde der Regionalliga Ost Freitagabend die Admira Juniors aus der Südstadt. Beide Mannschaften hielten vor der Begegnung bei je einem Sieg und einer Niederlage. Die Gäste siegten schlussendlich in einer verrückten Partie mit 4:3 und stürzten die Brucker in eine kleine Krise, war es doch für die Mannschaft von Trainer Santner die bereits zweite Niederlage in Folge. Dabei sah es nach schlechtem Beginn im zweiten Durchgang doch besser aus. Am Ende entschied jedoch eine irre Schlussphase.

Bruck dominiert, Juniors treffen

Mario Santner war nach dem Match geknickt. Seine Truppe hatte zunächst alles in Griff und dominierte in den ersten 15 Minuten. Ein Schuss von Albert Kautz fiel etwas zu schwach aus und eine Flanke wurde nur knapp von Simon Furtlehner verpasst, da wäre eine Führung, mit der es sich leichter gespielt hätte, durchaus drinnen gewesen. Das waren aber die stärksten Momente der Heimischen in den ersten Minuten. In der 20. Minute waren es plötzlich die Gäste, die mit 1:0 in Führung gingen. Ein Freistoß der an die Stange der Hausherren ging, konnte von ebendiesen nicht geklärt werden und der Ex-Rapidler Patrick Obermüller donnerte den missglückten Abschlag in den Winkel (20.). Zugleich war es das mit großen Möglichkeiten bis zur Pause - es blieb beim 1:0 für die Gäste.

Besserer Start

Wie verwandelt kamen die Hausherren aus der Kabine, Trainer Santner hatte offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Mit Schwung und Elan machte man sich ans Werk. Das 1:1 ließ dann auch nicht lange auf sich warten: Nach Dejanovic-Pass überlief Maximilian Divljak die gegnerische Abwehr und verwandelte eiskalt (52.). Knapp 15 Minuten später gelang dann das 2:1: Diesmal war wiederum Maximilian Divljak zur Stelle: Nach einem starken Freistoß von der Seite, den Rene Herbst verlängert und stand Divljak goldrichtig und netzte zur Führung (67.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Admiraner nur noch zu Zehnt auf dem Platz, nachdem Julian Buchta nach einer Unsportlichkeit mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde (61.). Das Überzahlspiel schmeckte den Bruckern aber mit Fortdauer des Spiels nicht. Die Fehler häuften sich. Nach einem Fehlpass in der Mitte schalteten die Gäste blitzschnell um, Pass in die Tiefe und Angelo Gattermayer erzielte den Ausgleich zum 2:2 (73.).

Irre Schlussphase

In den letzten zehn Minuten der Partie fielen noch drei weitere Tore. Nach einem weiten Ball schlief Kapitän Tomas Bockay, ließ Gegenspieler Mamina Badji zu viel Raum und dieser erhöhte auf 3:2 (81.). Kurz darauf fruchtete dann ein Fernschuss der Gäste: Marvin Meixner knallte aus knapp 25 Metern auf die Kugel und Brucks Goalie Glander bekam das runde Leder nicht mehr unter Kontrolle (83.). Der Anschlusstreffer durch den Freistoß von Philip Kurz fiel zu spät (87.).

Mario Santner (Trainer ASK-BSC Bruck/Leitha) nach der Niederlage:

"Schade, dass unsere Mühe in der Offensive nicht belohnt wurde. Wir haben nie aufgegeben, was auch unser Tor zum 3:4 belegt. Wir haben aus der Überzahl aber viel zu wenig gemacht, kassierten in dieser Phase 3 Gegentore. Unser Problem waren eindeutig diese vielen Fehler, die die Admira Juniors eiskalt ausgenutzt haben. Durch sehr viele individuelle Fehler machen wir uns zur Zeit das Leben schwer."

Torfolge:

0:1 Patrick Obermüller (20.), 1:1 Maximilian Divljak (52.), 2:1 Maximilian Divljak (67.), 2:2 Angelo Gattermayer (73.), 2:3 Mamina Badji (81.), 2:4 Marvin Meixner (83.), 3:4 Philip Kurz (87., Freistoß)

Die Besten:

ASK-BSC Bruck/Leitha: Maximilian Divljak (LM)

Admira Juniors: Patrick Obermüller (IV), Marvin Meixner (RM)

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!