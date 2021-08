4:0 gegen TWL Elektra - WSC vor eigenem Publikum eiskalt!

Details Sonntag, 15. August 2021 10:08

Der Wiener Sport-Club empfing Freitagabend den neuen Regionalliga Club TWL Elektra vor eigenem Publikum und bestritt damit sein zweites Heimspiel der Saison. Und im Gegensatz zum 1:0 gegen den FC Marchfeld in Runde eins, war das Match gegen die Mannschaft von Herbert Gager eine klare Angelegenheit ohne jegliche Zweifel über den Sieger. Denn beim 4:0-Heimsieg der Truppe von Trainer Robert Weinstabl war früh klar in welche Richtung das Match laufen wird.

Rot ändert alles

Die entscheidende Szene passierte eigentlich schon nach 4 Minuten als TWL-Stürmer Jasmin Delic nach einer dummen Tätlichkeit die Rote Karte sah und deshalb sein Team schon ganz früh in der Begegnung enorm schwächte. Von da an war eigentlich klar, dass das Spiel nur in eine Richtung laufen konnte. Die Überlegenheit der Heimmannschaft machte sich auch schnell bemerkbar, erste Chancen wurden aber noch vergeben. Nach knapp 20 Minuten war es aber trotzdem passiert: Philip Buzuk schloss nach einer guten Aktion überlegt zum 1:0 für die Hausherren ab und machte die Aufgabe für die Gäste richtig schwer (23.). Quasi mit dem Pausenpfiff war die Partie dann eigentlich schon entschieden: Rene Kriwak mit seinem 3. Saisontor im 3. Spiel stellte auf 2:0 und markierte damit zugleich den Pausenstand (45.).

TWL auf verlorenem Posten

Auch in Halbzeit zwei änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Wie auch in Halbzeit eins kam der Wiener Sport-Club immer wieder zu Möglichkeiten, nicht alle wurden genutzt, doch auch so war es eine klare Angelegenheit. Einer, der eine der vielen Chancen doch nutzte, war Top-Stürmer Rene Kriwak. Der Neuzugang vom FC Marchfeld ist ganz früh in der Saison schon sehr gut mit seiner neuen Mannschaft eingespielt und schnürte an diesem Abend den ersten Doppelpack im WSC-Dress (72.). Mittlerweile wurde auf beiden Seiten fleißig durchgewechselt, was dem Spielfluss ein wenig schadete. Die Partie war aber ohnehin schon entschieden. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte Benjamin Redzic, der trocken abschloss (87.). Danach war es für die Gäste überstanden und die knapp 1.600 angereisten Fans durften mit ihrer Mannschaft über einen klaren Heimsieg jubeln.

Torfolge:

1:0 Philip Buzuk (23.), 2:0 Rene Kriwak (45.), 3:0 Rene Kriwak (72.), 4:0 Benjamin Redzic (87.)

Die Besten:

Wiener Sport-Club: Rene Kriwak (MS), Philip Buzuk (DM)

TWL Elektra: keiner

MW

